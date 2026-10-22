Projeto de educação ambiental aborda resíduos e fauna em escola de São Lourenço

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Edição do programa Sextou com Sustentabilidade em São Lourenço reúne oficinas sobre coleta seletiva e exposição de espécies marinhas e silvestres

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Estudantes da Escola Técnica Estadual (ETE) de São Lourenço da Mata participaram, nesta quarta-feira (21), de uma ação voltada ao manejo correto de resíduos e à preservação da biodiversidade regional.

A atividade faz parte do programa "Sextou com Sustentabilidade", iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha de Pernambuco (Semas), executada em conjunto com a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH).

Oficinas práticas e manejo de animais silvestres

A programação nas salas de aula aliou teoria e dinâmicas interativas. Um dos focos da ação foi a palestra conduzida pelo biólogo André Maia, que levou uma jiboia à instituição para demonstrar na prática o papel ecológico dos répteis e orientar os alunos sobre como agir no encontro com animais silvestres.

Em paralelo, a equipe técnica da Semas promoveu a oficina "Separar para Transformar", direcionada à orientação sobre coleta seletiva e reciclagem. A agenda incluiu também a participação do Núcleo de Educação Ambiental (NEA) Professor Fábio Hazin, da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), que expôs acervo e peças biológicas focadas na preservação do ecossistema marinho.

As dinâmicas pedagógicas desenvolvidas ao longo do dia concentraram-se em três frentes de atuação: