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Pernambuco | Notícia

Projeto de educação ambiental aborda resíduos e fauna em escola de São Lourenço

Edição do programa Sextou com Sustentabilidade em São Lourenço reúne oficinas sobre coleta seletiva e exposição de espécies marinhas e silvestres

Por JC Publicado em 22/10/2026 às 10:46
Sextou com Sustentabilidade
Sextou com Sustentabilidade - Tarciso Augusto/Meio Ambiente Pernambuco

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Estudantes da Escola Técnica Estadual (ETE) de São Lourenço da Mata participaram, nesta quarta-feira (21), de uma ação voltada ao manejo correto de resíduos e à preservação da biodiversidade regional.

A atividade faz parte do programa "Sextou com Sustentabilidade", iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha de Pernambuco (Semas), executada em conjunto com a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH).

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Oficinas práticas e manejo de animais silvestres

A programação nas salas de aula aliou teoria e dinâmicas interativas. Um dos focos da ação foi a palestra conduzida pelo biólogo André Maia, que levou uma jiboia à instituição para demonstrar na prática o papel ecológico dos répteis e orientar os alunos sobre como agir no encontro com animais silvestres.

Em paralelo, a equipe técnica da Semas promoveu a oficina "Separar para Transformar", direcionada à orientação sobre coleta seletiva e reciclagem. A agenda incluiu também a participação do Núcleo de Educação Ambiental (NEA) Professor Fábio Hazin, da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), que expôs acervo e peças biológicas focadas na preservação do ecossistema marinho.

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As dinâmicas pedagógicas desenvolvidas ao longo do dia concentraram-se em três frentes de atuação:

  • Gestão de resíduos sólidos: atividades sobre separação de lixo e reciclagem aplicáveis à rotina escolar e residencial.
  • Proteção à fauna terrestre: instruções de convivência segura e preservação de répteis e animais nativos.
  • Conscientização marinha: exposição com material científico da UFRPE sobre o ecossistema costeiro do estado.

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