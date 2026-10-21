Vandalismo em monumentos históricos de Olinda pode gerar até um ano de prisão, prefeitura reforça

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Após novos casos no Arquivo Público e no Fortim de São Francisco, Guarda Municipal reforça rondas preventivas na área de conservação

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Alvos recentes de pichações, edifícios seculares do Sítio Histórico de Olinda estão no centro de uma operação de monitoramento preventivo. A medida ocorre após ataques a imóveis recém-restaurados na cidade, que detém o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco desde 1982.

Entre os casos registrados recentemente pela administração municipal estão danos à fachada do Arquivo Público Municipal, cujo beiral de uma janela foi riscado um dia após receber nova pintura. O Fortim de São Francisco, ainda em processo de obras estruturais, também teve uma de suas laterais pichada antes mesmo da conclusão dos serviços.

Punições e enquadramento legal

A depredação do patrimônio público e cultural é classificada como crime federal, amparada pelo artigo 65 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998). As sanções variam de acordo com a importância do bem afetado:

Edificações ou monumentos urbanos em geral: pena de detenção de três meses a um ano, além da aplicação de multa.

Bens tombados (valor histórico, artístico ou arqueológico): a pena mínima sobe para seis meses, podendo chegar a um ano de detenção e multa.

Danos severos: podem ser enquadrados em outros dispositivos legais com punições mais rígidas, dependendo da extensão do prejuízo.

Fiscalização preventiva no Sítio Histórico

Para tentar coibir novos crimes, a Secretaria de Segurança Cidadã mobilizou a Guarda Municipal para executar rondas contínuas na área protegida. Estruturas como a Igreja de São Pedro Mártir passaram a integrar o roteiro de fiscalização ostensiva para inibir a ação de vândalos.

O poder público reforça que a conservação da memória arquitetônica exige a colaboração civil. A orientação é para que moradores e visitantes não colem cartazes nos imóveis e acionem imediatamente as autoridades policiais ao presenciarem atos de vandalismo contra as estruturas históricas.