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Pernambuco | Notícia

Olinda inicia obras de pavimentação, escadarias e contenção no Córrego do Nôzinho

Intervenções no bairro de Águas Compridas incluem o calçamento de vias, recuperação de escadarias e obras de contenção nas encostas

Por JC Publicado em 21/10/2026 às 10:07 | Atualizado em 21/10/2026 às 10:11
Córrego do Nôzinho, em Olinda, recebe obras de infraestrutura e requalificação
Córrego do Nôzinho, em Olinda, recebe obras de infraestrutura e requalificação - Prefeitura de Olinda

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A comunidade do Córrego do Nôzinho, localizada no bairro de Águas Compridas, em Olinda, passa por uma série de intervenções de infraestrutura e contenção urbana. Os serviços abrangem o calçamento e recapeamento de ruas, a construção e reforma de escadarias de acesso, além de medidas estruturais nas encostas da localidade.

A prefeita do município, Mirella Almeida, esteve na área nesta terça-feira (20) para vistoriar a execução dos trabalhos.

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Intervenções previstas na comunidade

As frentes de trabalho atuam na recuperação da malha viária e na estabilização do solo em pontos de morro. O conjunto de intervenções abrange:

  • Pavimentação: aplicação de calçamento e recapeamento asfáltico em vias da localidade;
  • Acessibilidade: construção de novas escadarias e recuperação de estruturas antigas para passagem de pedestres;
  • Contenção: execução de medidas estruturais em áreas de encosta para contenção de riscos.

As obras integram o cronograma de manutenção e recuperação urbana da prefeitura de Olinda no bairro de Águas Compridas, setor caracterizado pelo relevo acidentado e pela demanda por obras de infraestrutura viária e prevenção de acidentes em morros.

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