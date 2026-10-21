Lar de Clara reforma estrutura com R$ 47 mil de verbas judiciais em Jaboatão
Recursos de penas pecuniárias da 36ª Vara da JFPE eliminaram infiltrações em 60 ambientes, beneficiando 320 crianças atendidas na unidade
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O Lar Espírita Clara de Assis, em Jaboatão dos Guararapes, concluiu a reforma da cobertura de sua sede com repasses provenientes de prestações pecuniárias da Justiça Federal em Pernambuco (JFPE).
O montante de R$ 47.118,00, liberado pela 36ª Vara Federal, foi aplicado no reparo do telhado para sanar infiltrações que inviabilizavam o funcionamento da estrutura em dias chuvosos.
Detalhes da obra e alcance dos serviços
As intervenções envolveram o reparo e a substituição das telhas, além da ampliação de 4 m² para cobrir a área externa anexa a uma das salas de aula. Antes da obra, a água das chuvas invadia espaços pedagógicos e operacionais, o que forçava a interrupção frequente das atividades socioeducativas e do trabalho administrativo.
A recuperação do telhado eliminou os problemas de infiltração nos 60 ambientes da instituição. Com a conclusão dos serviços na estrutura, a unidade normalizou o atendimento e o cronograma escolar voltados às 320 crianças mantidas pelo projeto.
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Retomada do atendimento
A direção da entidade destacou que os vazamentos contínuos comprometiam a rotina de acolhimento e a organização interna do trabalho.
Com a entrega da nova cobertura, o abrigo restabeleceu a operacionalidade plena. "O problema estava prejudicando todas as atividades da instituição. Após o término da obra, houve a recuperação integral da segurança e da tranquilidade no Lar de Clara. Isso se reflete, inclusive, no evidente novo nível de bem-estar das crianças e no clima organizacional mais saudável nas equipes de trabalho", afirmou o presidente da instituição, Marcelo Gonçalves.