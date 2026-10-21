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Pernambuco | Notícia

Lar de Clara reforma estrutura com R$ 47 mil de verbas judiciais em Jaboatão

Recursos de penas pecuniárias da 36ª Vara da JFPE eliminaram infiltrações em 60 ambientes, beneficiando 320 crianças atendidas na unidade

Por JC Publicado em 21/10/2026 às 12:27
Lar de Clara
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O Lar Espírita Clara de Assis, em Jaboatão dos Guararapes, concluiu a reforma da cobertura de sua sede com repasses provenientes de prestações pecuniárias da Justiça Federal em Pernambuco (JFPE).

O montante de R$ 47.118,00, liberado pela 36ª Vara Federal, foi aplicado no reparo do telhado para sanar infiltrações que inviabilizavam o funcionamento da estrutura em dias chuvosos.

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Detalhes da obra e alcance dos serviços

As intervenções envolveram o reparo e a substituição das telhas, além da ampliação de 4 m² para cobrir a área externa anexa a uma das salas de aula. Antes da obra, a água das chuvas invadia espaços pedagógicos e operacionais, o que forçava a interrupção frequente das atividades socioeducativas e do trabalho administrativo.

A recuperação do telhado eliminou os problemas de infiltração nos 60 ambientes da instituição. Com a conclusão dos serviços na estrutura, a unidade normalizou o atendimento e o cronograma escolar voltados às 320 crianças mantidas pelo projeto.

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Retomada do atendimento

A direção da entidade destacou que os vazamentos contínuos comprometiam a rotina de acolhimento e a organização interna do trabalho.

Com a entrega da nova cobertura, o abrigo restabeleceu a operacionalidade plena. "O problema estava prejudicando todas as atividades da instituição. Após o término da obra, houve a recuperação integral da segurança e da tranquilidade no Lar de Clara. Isso se reflete, inclusive, no evidente novo nível de bem-estar das crianças e no clima organizacional mais saudável nas equipes de trabalho", afirmou o presidente da instituição, Marcelo Gonçalves.

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