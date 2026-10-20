Projeto de resiliência climática capacita 20 moradores no bairro de Cajueiro

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Com aporte de R$ 2,4 milhões do Fundo Clima, iniciativa no Recife qualifica inscritos para atuar em intervenções ambientais e drenagem urbana

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A Agência Recife para Inovação e Estratégia (ARIES) iniciou, nesta terça-feira (20), a capacitação de 20 moradores do bairro de Cajueiro e áreas vizinhas, na Zona Norte do Recife, para a implementação de Soluções Baseadas na Natureza (SbN). A formação integra o Projeto SbN Cajueiro, iniciativa de resiliência e adaptação climática orçada em R$ 2,4 milhões com recursos do Fundo Clima, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e o Ministério das Cidades.

Os participantes foram selecionados entre mais de 80 inscritos de 11 bairros da capital. A escolha priorizou moradores de Cajueiro e de localidades no entorno imediato, como Fundão, Campina do Barreto e Porto da Madeira. Durante o período de treinamento e atuação em campo, os integrantes receberão uma ajuda de custo.

Etapas de formação e cronograma técnico

As atividades da semana de integração seguem até quinta-feira (22), no laboratório de campo do projeto (CAJULab), e abordam o diagnóstico ambiental do território e protocolos de execução:

Diagnóstico da paisagem: apresentação de dados sobre a microbacia local para compreender a dinâmica do fluxo das águas e identificar pontos vulneráveis a alagamentos.

apresentação de dados sobre a microbacia local para compreender a dinâmica do fluxo das águas e identificar pontos vulneráveis a alagamentos. Planejamento de intervenções: exposição dos modelos de infraestrutura verde previstos para o bairro e das estratégias de implementação gradual.

exposição dos modelos de infraestrutura verde previstos para o bairro e das estratégias de implementação gradual. Segurança do trabalho: orientações sobre normas técnicas e uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Coletiva (EPCs) para as etapas práticas.

A execução técnica do projeto conta com o suporte de pesquisadores do Laboratório de Floricultura e Plantas Ornamentais (LaFlor) e do Laboratório de Sistemas Hidráulicos (LSH), ambos da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), além da colaboração do Coletivo RecifeMangueBoyz.

Engajamento comunitário e impacto local

Para os participantes, a formação oferece ferramentas práticas para mitigar transtornos recorrentes causados pelas chuvas e pelo descarte inadequado de resíduos no bairro.

"O que me trouxe até aqui foi a oportunidade de ter voz na minha comunidade. Desde pequeno, penso em como melhorar o lugar onde vivo. Sempre observei problemas como a poluição ambiental, o lixo no rio e a necessidade de melhorar a infraestrutura. Também acredito na importância de os moradores se ajudarem e fortalecerem essa corrente de colaboração. Espero que a gente consiga transformar a nossa comunidade", declarou o morador Bruno Freitas, de 28 anos.

A participante Maria Porfirio destacou a motivação para atuar na prevenção de danos ambientais na área: "Não sou diretamente afetada pelas chuvas e enchentes, mas sempre vi os efeitos na vida de amigos e de pessoas próximas. Queria ajudar, mas não sabia como. Quando soube dessa proposta, achei fenomenal. Desde que me falaram sobre ela, fiz questão de participar sempre que possível. Fiquei muito honrada com o convite e com a oportunidade de assumir essa responsabilidade. Estou aqui e podem contar comigo."

Segundo o gestor do projeto pela ARIES, Ciro Pedrosa, o objetivo do programa é formar multiplicadores locais de práticas ambientais: "Hoje foi justamente o pontapé inicial no processo de capacitação daqueles que serão os grandes guardiões da construção e disseminação do conhecimento sobre soluções baseadas na natureza em nossa comunidade. Durante o encontro, os participantes puderam se apresentar e compartilhar suas expectativas, enquanto a equipe do projeto detalhou o cronograma e as próximas atividades."