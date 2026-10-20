Olinda realiza mutirão de recapeamento asfáltico em quatro corredores da cidade
Obras de manutenção viária contemplam endereços em Jardim Atlântico, Águas Compridas, Caixa D’Água e Ouro Preto para tentar melhorar o tráfego
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A prefeitura de Olinda iniciou um mutirão de manutenção e recuperação asfáltica em quatro corredores de tráfego do município. As intervenções abrangem vias distribuídas pelos bairros de Jardim Atlântico, Águas Compridas, Caixa D’Água e Ouro Preto, com foco na recuperação do pavimento e na tentativa de aliviar gargalos na mobilidade urbana local.
Os serviços integram o cronograma de manutenção da malha viária municipal para conter o desgaste das pistas e restaurar as condições normais de circulação de veículos.
Vias e bairros contemplados
A intervenção concentra as equipes de obras nos seguintes corredores e localidades:
- Avenida Fagundes Varela
- Rua Asteca
- Rua Francisco Gomes
- Rua do Vencedor
- Bairros atendidos: Jardim Atlântico, Águas Compridas, Caixa D’Água e Ouro Preto
Segundo o governo municipal, os trabalhos visam recompor a camada asfáltica danificada e dar fluidez aos principais trechos de trânsito dos bairros afetados.
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"Nossas equipes estão nas ruas todos os dias, trabalhando para melhorar a mobilidade e garantir mais segurança e qualidade de vida para os olindenses. De ponta a ponta da cidade, várias ruas e avenidas estão recebendo novo asfalto. Podem ter certeza: o trabalho não para", declarou o vice-prefeito de Olinda, Chiquinho.