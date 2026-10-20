fechar
Pernambuco | Notícia

Olinda realiza mutirão de recapeamento asfáltico em quatro corredores da cidade

Obras de manutenção viária contemplam endereços em Jardim Atlântico, Águas Compridas, Caixa D’Água e Ouro Preto para tentar melhorar o tráfego

Por JC Publicado em 20/10/2026 às 14:25
Recapeamento asfáltico em Olinda
Recapeamento asfáltico em Olinda - Prefeitura de Olinda

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A prefeitura de Olinda iniciou um mutirão de manutenção e recuperação asfáltica em quatro corredores de tráfego do município. As intervenções abrangem vias distribuídas pelos bairros de Jardim Atlântico, Águas Compridas, Caixa D’Água e Ouro Preto, com foco na recuperação do pavimento e na tentativa de aliviar gargalos na mobilidade urbana local.

Os serviços integram o cronograma de manutenção da malha viária municipal para conter o desgaste das pistas e restaurar as condições normais de circulação de veículos.

Leia Também

Vias e bairros contemplados

A intervenção concentra as equipes de obras nos seguintes corredores e localidades:

  • Avenida Fagundes Varela
  • Rua Asteca
  • Rua Francisco Gomes
  • Rua do Vencedor
  • Bairros atendidos: Jardim Atlântico, Águas Compridas, Caixa D’Água e Ouro Preto

Segundo o governo municipal, os trabalhos visam recompor a camada asfáltica danificada e dar fluidez aos principais trechos de trânsito dos bairros afetados.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

"Nossas equipes estão nas ruas todos os dias, trabalhando para melhorar a mobilidade e garantir mais segurança e qualidade de vida para os olindenses. De ponta a ponta da cidade, várias ruas e avenidas estão recebendo novo asfalto. Podem ter certeza: o trabalho não para", declarou o vice-prefeito de Olinda, Chiquinho.

Leia também

Ação orienta frequentadores da praia do Janga sobre combate ao trabalho infantil
CIDADANIA

Ação orienta frequentadores da praia do Janga sobre combate ao trabalho infantil
2º turno: 8 seções eleitorais terão mudança de endereço em Pernambuco
ELEIÇÕES 2026

2º turno: 8 seções eleitorais terão mudança de endereço em Pernambuco

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.