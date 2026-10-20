Edital destina R$ 30 milhões para projetos de restauração na Caatinga

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Segunda etapa do programa contempla ações de recuperação em nove estados; primeiro ciclo aprovou R$ 25 milhões para sete projetos

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O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em parceria com o Banco do Nordeste (BNB) e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), abriu as inscrições para o segundo ciclo do Edital Recaatingar.

A chamada pública disponibilizará R$ 30 milhões para financiar projetos de restauração ambiental, conservação de recursos hídricos e recuperação socioprodutiva em áreas degradadas do Semiárido.

Na primeira etapa da iniciativa, foram aprovadas sete propostas que somam R$ 25 milhões em recursos nos estados de Pernambuco, Bahia, Paraíba, Ceará, Minas Gerais, Alagoas e Piauí. O novo ciclo expande o atendimento e passa a incluir também áreas prioritárias no Rio Grande do Norte e em Sergipe.

Regras e critérios das propostas

Os projetos submetidos devem combinar a recuperação ecológica do bioma com a adaptação às mudanças climáticas e o fortalecimento de atividades produtivas locais. O edital estabelece as seguintes diretrizes operacionais:

Recuperação de no mínimo 50 e no máximo 100 hectares por projeto;

Duração total de 60 meses (36 meses para implantação e 24 meses para monitoramento e manutenção);

Mínimo de 5% do valor solicitado, podendo ser financeira ou em bens e serviços;

Reflorestamento com espécies nativas, sistemas agroflorestais, proteção de nascentes, captação de água, assistência técnica e prevenção a incêndios florestais.

Elegibilidade e submissão

Podem se candidatar pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos (como associações, fundações e cooperativas) constituídas há pelo menos dois anos, além de entidades públicas estaduais e municipais. A União e órgãos dependentes do orçamento federal estão excluídos.

Propostas habilitadas no primeiro ciclo que não receberam verbas por limite orçamentário serão reavaliadas automaticamente, com a opção de envio de ajustes pelos proponentes para elevar a pontuação. As inscrições devem ser realizadas por formulário eletrônico gerido pela Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (FBDS).