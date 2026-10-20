fechar
Pernambuco | Notícia

Edital destina R$ 30 milhões para projetos de restauração na Caatinga

Segunda etapa do programa contempla ações de recuperação em nove estados; primeiro ciclo aprovou R$ 25 milhões para sete projetos

Por Maria Clara Trajano Publicado em 20/10/2026 às 15:08
Caatinga, bioma que resiste a altas temperaturas
Caatinga, bioma que resiste a altas temperaturas - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em parceria com o Banco do Nordeste (BNB) e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), abriu as inscrições para o segundo ciclo do Edital Recaatingar.

A chamada pública disponibilizará R$ 30 milhões para financiar projetos de restauração ambiental, conservação de recursos hídricos e recuperação socioprodutiva em áreas degradadas do Semiárido.

Na primeira etapa da iniciativa, foram aprovadas sete propostas que somam R$ 25 milhões em recursos nos estados de Pernambuco, Bahia, Paraíba, Ceará, Minas Gerais, Alagoas e Piauí. O novo ciclo expande o atendimento e passa a incluir também áreas prioritárias no Rio Grande do Norte e em Sergipe.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Regras e critérios das propostas

Os projetos submetidos devem combinar a recuperação ecológica do bioma com a adaptação às mudanças climáticas e o fortalecimento de atividades produtivas locais. O edital estabelece as seguintes diretrizes operacionais:

  • Recuperação de no mínimo 50 e no máximo 100 hectares por projeto;
  • Duração total de 60 meses (36 meses para implantação e 24 meses para monitoramento e manutenção);
  • Mínimo de 5% do valor solicitado, podendo ser financeira ou em bens e serviços;
  • Reflorestamento com espécies nativas, sistemas agroflorestais, proteção de nascentes, captação de água, assistência técnica e prevenção a incêndios florestais.

Elegibilidade e submissão

Podem se candidatar pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos (como associações, fundações e cooperativas) constituídas há pelo menos dois anos, além de entidades públicas estaduais e municipais. A União e órgãos dependentes do orçamento federal estão excluídos.

Propostas habilitadas no primeiro ciclo que não receberam verbas por limite orçamentário serão reavaliadas automaticamente, com a opção de envio de ajustes pelos proponentes para elevar a pontuação. As inscrições devem ser realizadas por formulário eletrônico gerido pela Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (FBDS).

Leia também

Ação orienta frequentadores da praia do Janga sobre combate ao trabalho infantil
CIDADANIA

Ação orienta frequentadores da praia do Janga sobre combate ao trabalho infantil
Olinda realiza mutirão de recapeamento asfáltico em quatro corredores da cidade
URBANISMO

Olinda realiza mutirão de recapeamento asfáltico em quatro corredores da cidade

Compartilhe

Tags

Imagem de Maria Clara Trajano

Maria Clara Trajano

mtrajano@sjcc.com.br

Repórter de Cidades. Jornalista pela UFPE, no SJCC desde 2022.