fechar
Pernambuco | Notícia

Criança é levada à delegacia após substância semelhante a crack ser encontrada na mochila da escola em Belo Jardim

Caso ocorreu na EMEI Dulce Ramos, no Agreste de Pernambuco; Polícia Civil investiga a origem do material e Conselho Tutelar foi acionado

Por JC Publicado em 20/10/2026 às 17:14 | Atualizado em 20/10/2026 às 17:59
Criança é levada à delegacia após encontrar substância semelhante a crack em mochila em Belo Jardim
Criança é levada à delegacia após encontrar substância semelhante a crack em mochila em Belo Jardim - Google/Reprodução

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Uma criança foi apresentada à delegacia após a identificação de uma substância semelhante a crack em sua mochila, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. O caso foi registrado pela Polícia Civil na terça-feira (20), no bairro Boa Vista, e segue sob investigação.

Segundo a Secretaria de Educação, Esportes e Tecnologia de Belo Jardim, o caso ocorreu na manhã da segunda-feira (19), na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Dulce Ramos. A criança retirava os materiais escolares da mochila quando encontrou objetos desconhecidos entre os pertences e comunicou a situação à professora.

Ainda de acordo com a secretaria, durante o acolhimento, o estudante relatou desconhecer a origem dos pacotes. A gestão escolar comunicou a família e acionou o Conselho Tutelar e a Polícia Civil. A pasta também informou ter formalizado a comunicação dos fatos ao Ministério Público.

Leia Também

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que policiais foram acionados após receberem informações de que uma criança estaria com uma substância análoga a crack em uma bolsa. A corporação não divulgou detalhes sobre a origem do material.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A Secretaria de Educação afirmou que adotou medidas para preservar a segurança, a privacidade e a integridade física e emocional da criança. A pasta também anunciou que intensificará ações educativas de prevenção ao uso de drogas e de promoção de ambientes escolares seguros, inicialmente na unidade onde ocorreu o caso, com posterior ampliação para as demais escolas da rede municipal.

Leia também

Ação orienta frequentadores da praia do Janga sobre combate ao trabalho infantil
CIDADANIA

Ação orienta frequentadores da praia do Janga sobre combate ao trabalho infantil
Olinda realiza mutirão de recapeamento asfáltico em quatro corredores da cidade
URBANISMO

Olinda realiza mutirão de recapeamento asfáltico em quatro corredores da cidade

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.