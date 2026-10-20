Criança é levada à delegacia após substância semelhante a crack ser encontrada na mochila da escola em Belo Jardim

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Caso ocorreu na EMEI Dulce Ramos, no Agreste de Pernambuco; Polícia Civil investiga a origem do material e Conselho Tutelar foi acionado

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Uma criança foi apresentada à delegacia após a identificação de uma substância semelhante a crack em sua mochila, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. O caso foi registrado pela Polícia Civil na terça-feira (20), no bairro Boa Vista, e segue sob investigação.

Segundo a Secretaria de Educação, Esportes e Tecnologia de Belo Jardim, o caso ocorreu na manhã da segunda-feira (19), na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Dulce Ramos. A criança retirava os materiais escolares da mochila quando encontrou objetos desconhecidos entre os pertences e comunicou a situação à professora.

Ainda de acordo com a secretaria, durante o acolhimento, o estudante relatou desconhecer a origem dos pacotes. A gestão escolar comunicou a família e acionou o Conselho Tutelar e a Polícia Civil. A pasta também informou ter formalizado a comunicação dos fatos ao Ministério Público.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que policiais foram acionados após receberem informações de que uma criança estaria com uma substância análoga a crack em uma bolsa. A corporação não divulgou detalhes sobre a origem do material.

A Secretaria de Educação afirmou que adotou medidas para preservar a segurança, a privacidade e a integridade física e emocional da criança. A pasta também anunciou que intensificará ações educativas de prevenção ao uso de drogas e de promoção de ambientes escolares seguros, inicialmente na unidade onde ocorreu o caso, com posterior ampliação para as demais escolas da rede municipal.