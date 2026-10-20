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Pernambuco | Notícia

Ação orienta frequentadores da praia do Janga sobre combate ao trabalho infantil

Iniciativa na orla do Paulista aproveitou a movimentação do feriado do Dia do Comerciário para divulgar canais de denúncia como o Disque 100

Por JC Publicado em 20/10/2026 às 13:23
Praia Legal, no município do Paulista
Praia Legal, no município do Paulista - Joily Santos / SDSPDDHJ

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Uma equipe da Proteção Social Especial do município de Paulista realizou uma abordagem educativa na orla da Praia do Janga nesta segunda-feira (19). A atividade, integrante do projeto Praia Legal e promovida em parceria com o governo de Pernambuco, atuou junto a comerciantes e banhistas para orientar sobre a prevenção ao trabalho infantil e à exploração de crianças e adolescentes.

A data da mobilização foi planejada para coincidir com o feriado do Dia do Comerciário, período de maior fluxo de frequentadores na orla. Durante as abordagens, profissionais dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) distribuíram orientações sobre a garantia de direitos e os procedimentos para identificação de situações de vulnerabilidade.

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A ação buscou conscientizar a população sobre a importância da notificação formal de irregularidades.

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"Viemos mostrar à população a importância de combater o trabalho infantil e de dar atenção às crianças que estão sofrendo algum tipo de violação de direitos, como abuso sexual, além de combater a exploração de adolescentes. Também pedimos à população que contribua com a denúncia desses casos, ligando para o Disque 100 e acionando o Conselho Tutelar e os CREAS, para que consigamos fortalecer essa rede e buscar a erradicação do trabalho infantil", explica Pablo César, superintendente de Proteção Social Especial do município.

Canais para denúncia e atendimento

Para relatar casos de exploração, trabalho infantil ou violação de direitos, a população conta com os seguintes serviços:

  • Disque 100: canal nacional gratuito, anônimo e disponível 24 horas para o recebimento de denúncias de violações de direitos humanos.
  • Conselho tutelar: órgão responsável por atender crianças e adolescentes e aplicar medidas de proteção cabíveis no âmbito municipal.
  • CREAS: unidades públicas destinadas ao atendimento especializado de famílias e indivíduos em situação de risco social ou direitos violados.

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