Ação orienta frequentadores da praia do Janga sobre combate ao trabalho infantil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Iniciativa na orla do Paulista aproveitou a movimentação do feriado do Dia do Comerciário para divulgar canais de denúncia como o Disque 100

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Uma equipe da Proteção Social Especial do município de Paulista realizou uma abordagem educativa na orla da Praia do Janga nesta segunda-feira (19). A atividade, integrante do projeto Praia Legal e promovida em parceria com o governo de Pernambuco, atuou junto a comerciantes e banhistas para orientar sobre a prevenção ao trabalho infantil e à exploração de crianças e adolescentes.

A data da mobilização foi planejada para coincidir com o feriado do Dia do Comerciário, período de maior fluxo de frequentadores na orla. Durante as abordagens, profissionais dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) distribuíram orientações sobre a garantia de direitos e os procedimentos para identificação de situações de vulnerabilidade.

Foco na prevenção e no engajamento comunitário

A ação buscou conscientizar a população sobre a importância da notificação formal de irregularidades.

"Viemos mostrar à população a importância de combater o trabalho infantil e de dar atenção às crianças que estão sofrendo algum tipo de violação de direitos, como abuso sexual, além de combater a exploração de adolescentes. Também pedimos à população que contribua com a denúncia desses casos, ligando para o Disque 100 e acionando o Conselho Tutelar e os CREAS, para que consigamos fortalecer essa rede e buscar a erradicação do trabalho infantil", explica Pablo César, superintendente de Proteção Social Especial do município.

Canais para denúncia e atendimento

Para relatar casos de exploração, trabalho infantil ou violação de direitos, a população conta com os seguintes serviços: