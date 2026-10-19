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Pernambuco | Notícia

Pernambuco seleciona 11 entidades para compor Conselho Estadual LGBTQIAPN+

Organizações da sociedade civil podem se inscrever até 8 de novembro. Colegiado fiscaliza e propõe diretrizes estaduais para o biênio 2027-2028

Por JC Publicado em 19/10/2026 às 9:32
Conselho Estadual LGBTQIAPN+
Conselho Estadual LGBTQIAPN+ - Laiz Calado/SJDH

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A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência de Pernambuco (SJDH) abriu processo seletivo para a escolha de 11 organizações da sociedade civil que integrarão o Conselho Estadual dos Direitos da População LGBTQIAPN+ (CEDPLGBTQIAPN+/PE) no biênio 2027-2028. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até o dia 8 de novembro.

O colegiado é composto por 22 assentos no total, divididos igualmente entre representantes do Governo do Estado e entidades civis (com titulares e suplentes). Cabe ao órgão permanente propor, fiscalizar e avaliar as políticas públicas estaduais voltadas ao combate à discriminação e à garantia de direitos da população LGBTQIAPN+.

Requisitos para participação

Para concorrer a uma das vagas, as organizações sem fins lucrativos devem atender aos seguintes critérios:

  • Ter atuação comprovada no estado de Pernambuco;
  • Desenvolver ações de promoção, proteção ou defesa dos direitos da população LGBTQIAPN+ há pelo menos 12 meses;
  • Indicar representantes com idade mínima de 18 anos.

“O Conselho precisa ser o reflexo da nossa pluralidade. Convocamos as instituições, fóruns e movimentos de todas as regiões a se inscreverem e somarem forças nessa reconstrução contínua da equidade social”, afirmou Suellen Nogueira, presidente do conselho e superintendente de Promoção da Equidade Social da SJDH.

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Inscrições e calendário do pleito

O envio da documentação pode ser feito por meio de duas modalidades:

  • Virtual: pelo e-mail eleicoescedplgbtqiape2026@gmail.com, até as 23h59 do dia 8 de novembro de 2026;
  • Presencial: com entrega de envelope lacrado na Casa dos Conselhos (Av. Conde da Boa Vista, nº 1.410, Empresarial Palmira, 1º andar, Boa Vista, Recife), dentro do mesmo prazo.

A divulgação das entidades habilitadas ocorrerá em 13 de novembro, e a votação presencial está agendada para o dia 4 de dezembro. O edital com a relação completa de documentos está disponível no site oficial da SJDH.

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