fechar
Pernambuco | Notícia

Compesa lança tecnologia para detectar vazamentos sem interromper abastecimento de água

Equipamento com sensores acústicos e inteligência artificial vai inspecionar 70 quilômetros de adutoras da Região Metropolitana do Recife

Por JC Publicado em 19/10/2026 às 21:01
COMPESA ADOTA TECNOLOGIA INOVADORA PARA COMBATER PERDAS DE ÁGUA EM GRANDES ADUTORAS
COMPESA ADOTA TECNOLOGIA INOVADORA PARA COMBATER PERDAS DE ÁGUA EM GRANDES ADUTORAS - Aluísio Moreira

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) lançou, nesta segunda-feira (19), uma tecnologia para identificar vazamentos ocultos e outras anomalias em tubulações sem a necessidade de escavações ou interrupção do abastecimento de água. Batizado de Nautillus, o equipamento é uma esfera inteligente que utiliza sensores acústicos e inteligência artificial para detectar problemas na rede.

A primeira demonstração ocorreu na Adutora de Duas Unas, na Estação de Tratamento de Água Castelo Branco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). A esfera percorreu cerca de oito quilômetros até a Estação de Tratamento Tapacurá, seguindo o fluxo da água.

Segundo a Compesa, a tecnologia também identifica bolsões de ar e possíveis ligações irregulares. O equipamento pode ser utilizado em adutoras com diâmetro superior a 300 milímetros. Durante o percurso, repetidores de sinal instalados a cada quilômetro captam os dados por ultrassom e os encaminham para análise.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O projeto é resultado de um acordo de cooperação técnica com a Amazon e será executado sem custos para a Compesa. A tecnologia é fornecida pela Aganova, empresa responsável pelo equipamento.

Nesta primeira fase, serão inspecionados aproximadamente 70 quilômetros de adutoras dos sistemas Tapacurá, Gurjaú e Duas Unas, responsáveis pelo abastecimento de parte da Região Metropolitana do Recife. A expectativa é recuperar até 65 mil metros cúbicos de água por ano.

Após a inspeção, a Aganova entregará à Compesa um relatório com a localização das anomalias identificadas, permitindo que a companhia planeje os reparos necessários.

De acordo com o presidente da Compesa, Douglas Nóbrega, a iniciativa busca aumentar a eficiência dos sistemas de abastecimento, reduzir perdas de água e reforçar a segurança do fornecimento à população.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

Leia também

2º turno: 8 seções eleitorais terão mudança de endereço em Pernambuco
ELEIÇÕES 2026

2º turno: 8 seções eleitorais terão mudança de endereço em Pernambuco
Economia e Negócios: Pernambuco lidera crescimento econômico do Brasil
COLUNA

Economia e Negócios: Pernambuco lidera crescimento econômico do Brasil

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.