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Pernambuco | Notícia

Camaragibe adere a programa federal para criar plano contra desastres climáticos

Município terá 30 dias para apresentar plano de trabalho do AdaptaCidades; projeto visa prevenir alagamentos e deslizamentos na cidade

Por JC Publicado em 19/10/2026 às 11:53
Camaragibe
Camaragibe - Prefeitura de Camaragibe

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A prefeitura de Camaragibe oficializou a adesão ao AdaptaCidades, iniciativa do Governo Federal voltada à elaboração de estratégias de prevenção e enfrentamento dos impactos climáticos.

Coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), o programa oferecerá suporte técnico ao município para o desenvolvimento do seu Plano Municipal de Adaptação à Mudança do Clima.

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Prazos e obrigações do município

O acordo tem vigência inicial de 36 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período. A adesão fixa compromissos objetivos que devem ser cumpridos pela gestão municipal nos próximos meses.

As principais exigências do termo incluem:

  • Plano de trabalho: elaboração e envio do documento em até 30 dias após a publicação da adesão;
  • Equipe técnica: criação de um grupo de trabalho municipal composto por, no mínimo, quatro profissionais;
  • Capacitação: participação obrigatória em oficinas, mentorias e reuniões promovidas pelo governo federal;
  • Governança: articulação das ações municipais com as esferas estadual e federal.

Mapeamento de riscos e áreas vulneráveis

O trabalho técnico visa mapear os pontos críticos do município para orientar futuros investimentos em infraestrutura e prevenção. A prioridade será mitigar os efeitos de eventos extremos recorrentes na região, como alagamentos, ondas de calor e deslizamentos de terra.

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“A adesão ao AdaptaCidades é um passo importante para preparar Camaragibe para os desafios das mudanças climáticas. Dessa forma, estamos fortalecendo o planejamento e a integração entre os setores da gestão municipal para desenvolver estratégias de prevenção de riscos, como alagamentos, ondas de calor e deslizamentos de terra. O compromisso do nosso governo é trabalhar para proteger a população, preservar o meio ambiente e construir uma cidade cada vez mais sustentável para todos”, destaca o prefeito Diego Cabral.

O AdaptaCidades faz parte do Programa Cidades Verdes Resilientes, instituído pelo Decreto Federal nº 12.041/2024. A iniciativa disponibiliza metodologias, bases de dados de risco e ferramentas de planejamento urbano para que estados e prefeituras possam antecipar ações de contenção de danos socioambientais.

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