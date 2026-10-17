Menina de 6 anos morre em incêndio na cidade de João Alfredo, no Agreste de Pernambuco

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Incêndio destruiu residência. Polícia Civil apura suspeita de falha em ventilador como causa do início do fogo. Mãe e outras duas crianças escaparam

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A menina Maria Liz Prazeres Santos, de apenas 6 anos, morreu na madrugada deste sábado (17/10), após a residência onde morava ser tomada por um incêndio na cidade de João Alfredo, no Agreste de Pernambuco. O fogo causou severos danos estruturais ao imóvel, situado no bairro de Raul Soares, resultando no desabamento do telhado e de partes das paredes, além da perda total de móveis e objetos pessoais.

A mãe e outras duas crianças também estavam na residência e teriam sido retiradas do local por moradores, segundo informações do Corpo de Bombeiros de Pernambuco. O fogo foi controlado pelos bombeiros militares que, ao ingressarem no imóvel, encontraram Maria Liz já sem vida. O estado de saúde das outras duas crianças e da mãe, entretanto, não foi divulgado.

Embora a causa exata do incêndio ainda dependa de laudos periciais, relatos de vizinhos apontam que as chamas teriam começado em um ventilador. A Polícia Civil assumiu a investigação do caso, que foi registrado pela Delegacia de Limoeiro como "ocorrência de outros crimes resultantes de morte", sem que fossem detalhados quais crimes específicos estão sendo apurados.

Aluna da Escola Municipal Miguel Azevedo de Oliveira, a pequena Maria Liz teve a morte lamentada por toda a comunidade local e por autoridades do município. A Prefeitura de João Alfredo divulgou uma nota oficial em solidariedade aos familiares, professores e colegas de classe da vítima.

"Neste momento de grande tristeza, a gestão municipal se solidariza com os familiares, amigos, professores, colegas e toda a comunidade escolar, compartilhando o sentimento de dor diante dessa perda irreparável";

Roga "a Deus que acolha Maria Liz em sua morada celestial e conceda força, serenidade e conforto aos familiares e amigos para enfrentarem este momento de profunda saudade";

Deseja que "as lembranças e o carinho daqueles que conviveram com Maria Liz permaneçam como fonte de amor e consolo".

