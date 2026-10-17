Dia do Comerciário: confira o abre e fecha dos shoppings do Grande Recife na segunda-feira (19)
Os shoppings da Região Metropolitana terão horários especiais, enquanto a abertura das lojas de rua no Centro do Recife e nos bairros será facultativa
Por
JC
Publicado em 17/10/2026 às 12:30
| Atualizado em 17/10/2026 às 12:31
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O funcionamento do comércio no Grande Recife será alterado na próxima segunda-feira (19), em razão do Dia do Comerciário. A data terá horários especiais nos shoppings da Região Metropolitana, com diferenças entre os estabelecimentos. Enquanto alguns terão lojas abertas em horários reduzidos, outros manterão apenas a praça de alimentação em funcionamento ou fecharão parte das operações.
No Centro do Recife e nos bairros, o funcionamento do comércio de rua será facultativo. As informações foram divulgadas pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio de Pernambuco (Sindilojas Recife). Confira o funcionamento dos shoppings:
Recife
Shopping Recife: das 12h às 21h;
RioMar Recife: das 12h às 21h;
Shopping Boa Vista: das 11h às 19h;
Shopping Tacaruna: das 12h às 21h;
Plaza Shopping: das 12h às 21h;
Shopping de Afogados: fechado;
Shopping ETC: lojas fechadas; praça de alimentação das 12h às 18h.
Olinda
Shopping Patteo Olinda: das 12h às 21h.
Jaboatão dos Guararapes
Shopping Guararapes: das 12h às 21h.
Cabo de Santo Agostinho
Shopping Costa Dourada: lojas fechadas; praça de alimentação das 12h às 20h.
Paulista
Paulista North Way Shopping: das 12h às 21h.
Camaragibe
Camará Shopping: lojas âncoras, praça de alimentação e operações de lazer das 12h às 21h. O cinema seguirá programação própria, com horários disponíveis no site do shopping.
Igarassu
Shopping Igarassu: das 12h às 20h.
Moreno
Recife Outlet: das 9h às 21h.