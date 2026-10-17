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Pernambuco | Notícia

Dia do Comerciário: confira o abre e fecha dos shoppings do Grande Recife na segunda-feira (19)

Os shoppings da Região Metropolitana terão horários especiais, enquanto a abertura das lojas de rua no Centro do Recife e nos bairros será facultativa

Por JC Publicado em 17/10/2026 às 12:30 | Atualizado em 17/10/2026 às 12:31
Dia do Comerci&aacute;rio ser&aacute; comemorado na pr&oacute;xima segunda-feira (19)
Dia do Comerciário será comemorado na próxima segunda-feira (19) - BOBBY FABISAK/JC IMAGEM

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O funcionamento do comércio no Grande Recife será alterado na próxima segunda-feira (19), em razão do Dia do Comerciário. A data terá horários especiais nos shoppings da Região Metropolitana, com diferenças entre os estabelecimentos. Enquanto alguns terão lojas abertas em horários reduzidos, outros manterão apenas a praça de alimentação em funcionamento ou fecharão parte das operações.

No Centro do Recife e nos bairros, o funcionamento do comércio de rua será facultativo. As informações foram divulgadas pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio de Pernambuco (Sindilojas Recife). Confira o funcionamento dos shoppings:

Recife

Shopping Recife: das 12h às 21h;

RioMar Recife: das 12h às 21h;

Shopping Boa Vista: das 11h às 19h;

Shopping Tacaruna: das 12h às 21h;

Plaza Shopping: das 12h às 21h;

Shopping de Afogados: fechado;

Shopping ETC: lojas fechadas; praça de alimentação das 12h às 18h.

Olinda

Shopping Patteo Olinda: das 12h às 21h.

Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes: das 12h às 21h.

Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada: lojas fechadas; praça de alimentação das 12h às 20h.

Paulista

Paulista North Way Shopping: das 12h às 21h.

Camaragibe

Camará Shopping: lojas âncoras, praça de alimentação e operações de lazer das 12h às 21h. O cinema seguirá programação própria, com horários disponíveis no site do shopping.

Igarassu

Shopping Igarassu: das 12h às 20h.

Moreno

Recife Outlet: das 9h às 21h.


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