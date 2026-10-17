Começa última etapa da demolição de edifício abandonado na Rua da União, no Recife
Prédio localizado no número 515 da Rua da União, na área central do Recife, tinha 12 andares e apresentava risco iminente de desabamento
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A última etapa da demolição do edifício número 515 da Rua da União, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, começou na última sexta-feira (16). O prédio em si, que tinha 12 andares e apresentava risco iminente de desabamento, já foi demolido.
De acordo com a Prefeitura do Recife, que realiza a intervenção através da Secretaria de Ordem Pública e Segurança (Seops), a fase atual é de remoção das fundações e dos materiais gerados pela obra. O investimento é de R$ 1,6 milhão. A gestão municipal informa que esta última etapa deverá ser concluída nas próximas semanas.
Uma escavadeira hidráulica é utilizada na realização do serviço. Do 12º ao quinto pavimento, os profissionais fizeram a demolição de forma manual, com o uso de martelete, uma espécie de furadeira com sistema eletropneumático de impacto. Já do quarto andar até o térreo, a demolição foi feita com o trabalho mecanizado, utilizando o entulho gerado pela própria obra como rampa de acesso para a escavadeira hidráulica.
Os trabalhos começaram em janeiro, quando houve o isolamento do perímetro, instalação de tela e bandeja de proteção, escoramento e fechamento dos vãos internos da edificação. A Defesa Civil, que vinha monitorando a situação do prédio, acompanha a obra. A área deve ser liberada antes do final do ano.
A situação do edifício, que apresentava risco estrutural, foi parar na Justiça, uma vez que a falta de manutenção e outras intervenções necessárias agravou o estado do prédio. No entanto, os proprietários do imóvel faleceram e os herdeiros não foram localizados.
Diante do risco iminente de danos a imóveis vizinhos e a pedestres que circulam no entorno, o município assumiu a derrubada do prédio como medida de proteção coletiva.