Começa última etapa da demolição de edifício abandonado na Rua da União, no Recife

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Prédio localizado no número 515 da Rua da União, na área central do Recife, tinha 12 andares e apresentava risco iminente de desabamento

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A última etapa da demolição do edifício número 515 da Rua da União, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, começou na última sexta-feira (16). O prédio em si, que tinha 12 andares e apresentava risco iminente de desabamento, já foi demolido.

De acordo com a Prefeitura do Recife, que realiza a intervenção através da Secretaria de Ordem Pública e Segurança (Seops), a fase atual é de remoção das fundações e dos materiais gerados pela obra. O investimento é de R$ 1,6 milhão. A gestão municipal informa que esta última etapa deverá ser concluída nas próximas semanas.

Uma escavadeira hidráulica é utilizada na realização do serviço. Do 12º ao quinto pavimento, os profissionais fizeram a demolição de forma manual, com o uso de martelete, uma espécie de furadeira com sistema eletropneumático de impacto. Já do quarto andar até o térreo, a demolição foi feita com o trabalho mecanizado, utilizando o entulho gerado pela própria obra como rampa de acesso para a escavadeira hidráulica.

Os trabalhos começaram em janeiro, quando houve o isolamento do perímetro, instalação de tela e bandeja de proteção, escoramento e fechamento dos vãos internos da edificação. A Defesa Civil, que vinha monitorando a situação do prédio, acompanha a obra. A área deve ser liberada antes do final do ano.

A situação do edifício, que apresentava risco estrutural, foi parar na Justiça, uma vez que a falta de manutenção e outras intervenções necessárias agravou o estado do prédio. No entanto, os proprietários do imóvel faleceram e os herdeiros não foram localizados.

Diante do risco iminente de danos a imóveis vizinhos e a pedestres que circulam no entorno, o município assumiu a derrubada do prédio como medida de proteção coletiva.