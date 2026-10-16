Obra suspende abastecimento de água em Jaboatão e Cabo no fim de semana

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Interrupção no Sistema Gurjaú afeta 11 bairros entre sábado e domingo para avanço de obra em viaduto; serviço retornará de forma gradual

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O abastecimento de água em 11 bairros dos municípios de Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho será suspenso neste fim de semana. A paralisação começa às 5h do sábado (17) e tem previsão de encerramento às 9h do domingo (18).

A interrupção é necessária para a realização de um desvio na tubulação de grande porte do Sistema Gurjaú. O serviço viabilizará a continuidade das obras do Novo Viaduto da Vitarella, executadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Bairros afetados

A suspensão do fornecimento atingirá oito localidades em Jaboatão dos Guararapes e três no Cabo de Santo Agostinho:

Jaboatão dos Guararapes: Prazeres, Piedade, Barra de Jangada, Candeias, Sotave, Lagoa das Graças, Guararapes e Cajueiro Seco;

Prazeres, Piedade, Barra de Jangada, Candeias, Sotave, Lagoa das Graças, Guararapes e Cajueiro Seco; Cabo de Santo Agostinho: Pontezinha, Ponte dos Carvalhos e Paiva.

Previsão de regularização

De acordo com a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), a religação do sistema está programada para a manhã do domingo, após a conclusão dos trabalhos da obra viária. A reativação do fluxo de água ocorrerá de forma progressiva, acompanhando o calendário de distribuição de cada localidade.