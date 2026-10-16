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Pernambuco | Notícia

Filho do prefeito de São Caetano morre aos 19 anos após sinistro de moto na BR-232

Jeová Almeida Lima Neto,de 19 anos, teria sofrido uma hemorragia após cair no bueiro. O velório e sepultamento acontecem nesta sexta-feira (16)

Por Anaís Coelho Publicado em 16/10/2026 às 14:30
Filho do prefeito de São Caetano morre aos 19 anos após sinistro de moto na BR-232
Filho do prefeito de São Caetano morre aos 19 anos após sinistro de moto na BR-232 - Reprodução/Redes Sociais

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O filho do prefeito de São Caetano Josafá Almeida (PRD), Jeová Almeida Lima Neto, de 19 anos, morreu em um sinistro de moto na BR-232 na madrugada desta sexta-feira (16).

Segundo informações de pessoas próximas à família, eles estavam bebendo em uma casa quando decidiram comprar gelo, Jeová saiu com a moto e acabou caindo dentro de uma vala. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local.

O velório aconteceu durante a manhã desta sexta-feira (16), na residência do prefeito Josafá Almeida, em São Caetano. O sepultamento está previsto para a tarde, no cemitério do município.

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Em nota, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, lamentou a morte de Jeová e prestou solidariedade ao prefeito Josafá Almeida, aos familiares e amigos.

“Meus sentimentos ao prefeito, aos familiares e amigos neste momento de dor tão profunda. Que Deus conforte o coração de todos e dê força para enfrentar essa perda irreparável”, declarou.

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O prefeito do Recife, Victor Marques, também lamentou a morte e mandou forças aos familiares em uma postagem no Instagram.

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Anaís Coelho

acoelho@jc.com.br

Estagiária, estudante de Jornalismo pela faculdade Estácio.

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