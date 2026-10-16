Crianças do Recife fazem passeio de barco no Rio Capibaribe

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Ação reúne 65 integrantes de comitês infantis do ProMorar para debater preservação ambiental e propor melhorias nas comunidades onde vivem

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Um grupo de 65 crianças de 6 a 10 anos, moradoras de cinco comunidades do Recife, participa neste sábado (17), às 9h, de um passeio de catamarã pelo Rio Capibaribe.

A navegação percorre o roteiro tradicional das pontes centrais da capital e integra as ações de formação urbana do programa ProMorar Recife, em parceria com a Secretaria Executiva de Primeira Infância e a Secretaria de Turismo e Lazer.

A atividade reúne crianças sorteadas nas comunidades Vila do Papel, Vila Brasil, Dancing Days, Comunidade do Bem e Jardim Uchôa/Ximboré. Os participantes integram os Comitês de Crianças, órgãos que possuem mandatos de um ano e debatem propostas de infraestrutura e convivência para seus territórios.

Ações de resiliência e propostas comunitárias

Em 2026, os comitês trabalham o tema da resiliência urbana. A proposta é que os participantes desenvolvam projetos práticos voltados ao cuidado com os bairros em que residem.

Entre as iniciativas em andamento nas comunidades atendidas, destacam-se:

Vila do Papel: avaliação de impactos pós-obra e campanha de conscientização para manutenção de áreas públicas.

avaliação de impactos pós-obra e campanha de conscientização para manutenção de áreas públicas. Vila Brasil: confecção de cartazes e ações educativas focadas na preservação dos recursos hídricos.

confecção de cartazes e ações educativas focadas na preservação dos recursos hídricos. Dancing Days: produção de um minidocumentário sobre o complexo de lazer local e elaboração de um plano comunitário de cuidados com o campo de futebol.

produção de um minidocumentário sobre o complexo de lazer local e elaboração de um plano comunitário de cuidados com o campo de futebol. Comunidade do Bem: elaboração de propostas para a obra da Via Parque e participação em etapas de arborização da Unidade de Saúde da Família (USF) da região.

Inclusão infantil no planejamento urbano

Os Comitês de Crianças buscam inserir a perspectiva infantil no desenvolvimento das intervenções urbanísticas da cidade. Em ciclos anteriores, as contribuições dos moradores mirins foram incorporadas aos projetos executivos de urbanização e em equipamentos públicos entregues pela gestão municipal. O passeio pelo Rio Capibaribe busca expandir o repertório territorial dos participantes para além dos limites de seus bairros.