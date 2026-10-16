Bispo Dom Alexandre Ximenes morre aos 77 anos

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Religioso construiu trajetória marcada pela dedicação ao Evangelho; velório e culto fúnebre serão realizados neste sábado (17), no Recife

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O bispo Dom Alexandre Ximenes, da Igreja Episcopal Carismática do Brasil, morreu nesta sexta-feira (16), aos 77 anos. Natural de Campina Grande, na Paraíba, o religioso construiu uma trajetória marcada pelo pastoreio, pela dedicação ao Evangelho e pelo trabalho junto à comunidade cristã, com atuação em Pernambuco.

Em nota de pesar, a Catedral da Santíssima Trindade destacou o legado deixado pelo bispo e a dedicação ao ministério religioso. A instituição também ressaltou os sermões, as histórias e os ensinamentos compartilhados por Dom Ximenes ao longo de sua trajetória.

“Dom Ximenes nos deixou um grande legado, foi alguém que viveu para cumprir o chamado do Pai. Sentiremos falta dos seus sermões repletos de uma convicção que lhe era muito singular e das histórias e ensinamentos de uma mente inquieta e ávida por vidas”, declarou a igreja.

Em outra homenagem, a comunidade religiosa relembrou a proximidade do bispo com os fiéis, a eloquência durante as pregações e o cuidado com a família e a igreja. Conhecido carinhosamente como Dax, ele também foi lembrado pela capacidade de transformar conversas cotidianas em momentos de ensinamento e orientação espiritual.

A homenagem ressaltou ainda o alcance de seu trabalho pastoral e a continuidade de seu legado nas gerações formadas durante o ministério. “Hoje, a saudade já chegou. Mas a missão continua. Até que Ele venha, seguiremos AVANTE!”, diz o texto.

Velório e culto fúnebre

O velório e o culto fúnebre serão realizados na Catedral da Reconciliação, localizada na Rua Alfredo Marcondes, nº 499, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, neste sábado (17).

O velório terá início às 7h, e o culto fúnebre está marcado para as 10h. No domingo (18), haverá outro velório na Igreja Congregacional Central, situada na Rua Treze de Maio, nº 250, no Centro, a partir das 8h.

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