fechar
Pernambuco | Notícia

Adagro confirma foco de raiva dos herbívoros em Caetés e orienta vacinação de animais

Vigilância sanitária abrange também áreas de Capoeiras e Jucati; produtores têm obrigação de comunicar imediatamente casos suspeitos

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 16/10/2026 às 10:07
Adagro orienta vacina&ccedil;&atilde;o do gado
Adagro orienta vacinação do gado - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Um foco de raiva dos herbívoros foi identificado e confirmado pela Agência de Defesa e Fiscalização Pecuária de Pernambuco (Adagro) no município de Caetés, no Agreste. O órgão orienta produtores rurais a vacinar os animais e reforça a necessidade de notificar imediatamente qualquer suspeita da doença, que também pode ser transmitida aos seres humanos.

A zona perifocal, onde merece cuidado, compreende uma área de 12 quilômetros ao redor do foco, abrangendo Caetés, Capoeiras e Jucati. A vigilância ativa foi estabelecida para o período de 13 de outubro de 2026 a 11 de janeiro de 2027.

Produtores devem vacinar os animais

A recomendação é que bovinos, ovinos, caprinos, equinos e outros herbívoros a partir de três meses de idade sejam vacinados nas áreas abrangidas pela vigilância. A orientação inclui a aplicação de uma segunda dose 30 dias após a primeira vacinação e, posteriormente, reforços anuais.

Os produtores devem guardar a nota fiscal da vacina, pois a Adagro fará a conferência da imunização dos animais. O órgão também informou que equipes estão em campo para acompanhar a situação.

O que fazer diante de uma suspeita

Ao identificar sinais neurológicos ou comportamento incomum em um animal, o produtor deve, obrigatoriamente, comunicar a Adagro de forma imediata. A não notificação pode sujeitar os responsáveis a sanções previstas na legislação de defesa sanitária animal, além de medidas como restrição de movimentação de animais, conforme a situação e as determinações da fiscalização.

As suspeitas podem ser comunicadas pela internet, por meio dos seguintes canais:

A vacinação dos herbívoros e a comunicação rápida de casos suspeitos são medidas importantes para conter a circulação do vírus e reduzir os riscos para os rebanhos, os trabalhadores rurais e a população.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Quais são os sintomas da raiva dos herbívoros?

A raiva dos herbívoros é uma infecção viral aguda e contagiosa que atinge o sistema nervoso central dos animais. A doença é considerada 100% letal e representa um risco também para a saúde humana. Entre os sinais que exigem atenção dos produtores, estão:

  • Isolamento, agitação ou agressividade fora do comportamento habitual;
  • Falta de apetite;
  • Salivação excessiva e dificuldade para engolir, com aparência de engasgo;
  • Dificuldade para caminhar, cambaleios, quedas ou paralisia;
  • Marcas de mordidas ou morte sem causa aparente.

A transmissão ocorre principalmente pela mordida do morcego hematófago, conhecido como morcego-vampiro. O vírus presente na saliva do animal infectado entra no organismo do herbívoro pelo ferimento provocado durante a alimentação.

A orientação é não tocar no animal suspeito, não colocar as mãos na boca dele e não tentar medicá-lo ou manejá-lo sem a orientação adequada. Caso o animal morra, a carcaça não deve ser aberta, enterrada ou removida. A presença de abrigos de morcegos ou de animais com comportamento anormal também deve ser comunicada ao órgão.

Pessoas mordidas ou arranhadas por um animal suspeito devem lavar imediatamente o ferimento com água e sabão e procurar uma unidade de saúde. A raiva humana é extremamente grave, e a avaliação médica imediata é essencial para a adoção das medidas de prevenção.

Assista ao videocast Uma por Uma: Quem faz ciência? Os caminhos das mulheres na produção do conhecimento

Quem faz ciência? Os caminhos das mulheres na produção do conhecimento

Leia também

Datacenters em Pernambuco atestam qualidade e infra digital para negócios
CENTRO DE DADOS

Datacenters em Pernambuco atestam qualidade e infra digital para negócios
TCE-PE anula licitação de R$ 6,7 mi em São Lourenço da Mata por fraude
CONTRATOS

TCE-PE anula licitação de R$ 6,7 mi em São Lourenço da Mata por fraude

Compartilhe

Tags

Imagem de Cristiane Ribeiro

Cristiane Ribeiro

cribeiro@jc.com.br

Estagiária na redação do Jornal do Commercio, escrevendo para o caderno de cidades Cursando Comunicação Social - Jornalismo na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Siga Cristiane Ribeiro