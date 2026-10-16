Adagro confirma foco de raiva dos herbívoros em Caetés e orienta vacinação de animais

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Vigilância sanitária abrange também áreas de Capoeiras e Jucati; produtores têm obrigação de comunicar imediatamente casos suspeitos

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Um foco de raiva dos herbívoros foi identificado e confirmado pela Agência de Defesa e Fiscalização Pecuária de Pernambuco (Adagro) no município de Caetés, no Agreste. O órgão orienta produtores rurais a vacinar os animais e reforça a necessidade de notificar imediatamente qualquer suspeita da doença, que também pode ser transmitida aos seres humanos.

A zona perifocal, onde merece cuidado, compreende uma área de 12 quilômetros ao redor do foco, abrangendo Caetés, Capoeiras e Jucati. A vigilância ativa foi estabelecida para o período de 13 de outubro de 2026 a 11 de janeiro de 2027.

Produtores devem vacinar os animais

A recomendação é que bovinos, ovinos, caprinos, equinos e outros herbívoros a partir de três meses de idade sejam vacinados nas áreas abrangidas pela vigilância. A orientação inclui a aplicação de uma segunda dose 30 dias após a primeira vacinação e, posteriormente, reforços anuais.

Os produtores devem guardar a nota fiscal da vacina, pois a Adagro fará a conferência da imunização dos animais. O órgão também informou que equipes estão em campo para acompanhar a situação.

O que fazer diante de uma suspeita

Ao identificar sinais neurológicos ou comportamento incomum em um animal, o produtor deve, obrigatoriamente, comunicar a Adagro de forma imediata. A não notificação pode sujeitar os responsáveis a sanções previstas na legislação de defesa sanitária animal, além de medidas como restrição de movimentação de animais, conforme a situação e as determinações da fiscalização.

As suspeitas podem ser comunicadas pela internet, por meio dos seguintes canais:

Sistema Brasileiro de Vigilância e Emergências Veterinárias (Sisbravet): sisbravet.agro.gov.br

Adagro: www.adagro.pe.gov.br

A vacinação dos herbívoros e a comunicação rápida de casos suspeitos são medidas importantes para conter a circulação do vírus e reduzir os riscos para os rebanhos, os trabalhadores rurais e a população.

Quais são os sintomas da raiva dos herbívoros?

A raiva dos herbívoros é uma infecção viral aguda e contagiosa que atinge o sistema nervoso central dos animais. A doença é considerada 100% letal e representa um risco também para a saúde humana. Entre os sinais que exigem atenção dos produtores, estão:

Isolamento, agitação ou agressividade fora do comportamento habitual;

Falta de apetite;

Salivação excessiva e dificuldade para engolir, com aparência de engasgo;

Dificuldade para caminhar, cambaleios, quedas ou paralisia;

Marcas de mordidas ou morte sem causa aparente.

A transmissão ocorre principalmente pela mordida do morcego hematófago, conhecido como morcego-vampiro. O vírus presente na saliva do animal infectado entra no organismo do herbívoro pelo ferimento provocado durante a alimentação.

A orientação é não tocar no animal suspeito, não colocar as mãos na boca dele e não tentar medicá-lo ou manejá-lo sem a orientação adequada. Caso o animal morra, a carcaça não deve ser aberta, enterrada ou removida. A presença de abrigos de morcegos ou de animais com comportamento anormal também deve ser comunicada ao órgão.

Pessoas mordidas ou arranhadas por um animal suspeito devem lavar imediatamente o ferimento com água e sabão e procurar uma unidade de saúde. A raiva humana é extremamente grave, e a avaliação médica imediata é essencial para a adoção das medidas de prevenção.

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