Correios recebem lixo eletrônico gratuitamente em 215 agências de Pernambuco

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Serviço aceita celulares, notebooks e outros eletrônicos de pequeno porte, sem precisar agendar; pilhas, baterias e lâmpadas não são permitidas

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Moradores de Pernambuco podem descartar gratuitamente equipamentos eletrônicos sem uso em 215 agências dos Correios distribuídas pelo estado. O serviço recebe aparelhos de pequeno porte, como celulares, notebooks, tablets, fones de ouvido e cabos, sem necessidade de agendamento prévio.

Segundo a estatal, todas as agências do estado estão habilitadas a receber os equipamentos por meio do serviço Balcão do Cidadão. As unidades Correios Essencial e Ponto de Coleta, no entanto, não oferecem a modalidade.

Para utilizar o serviço, o consumidor deve reunir os equipamentos em uma caixa com peso total de até 30 kg e levá-la aberta à agência. O fechamento da embalagem é feito pelo atendente no momento da postagem. Na ocasião, também é necessário informar nome, CPF, endereço, e-mail e telefone. Ao final, o consumidor recebe um comprovante do envio.

Pilhas, baterias e lâmpadas não são aceitas nessa modalidade de descarte. Os endereços e horários de funcionamento das unidades habilitadas podem ser consultados no site ou aplicativo dos Correios, na opção [Busca Agências].

Como funciona a destinação dos eletrônicos

Após a postagem, os equipamentos são encaminhados à Rede Circulare, operada pela Circular Brain, responsável por direcionar cada remessa a um reciclador homologado. O percurso dos resíduos é rastreado até a destinação final dos materiais.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre os Correios e a Circular Brain e busca ampliar o acesso ao descarte ambientalmente adequado, especialmente para quem não tem um ponto de coleta próximo de casa.

Segundo dados da Global E-waste Statistics Partnership, ligada à União Internacional de Telecomunicações (UIT) e ao Instituto das Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa (Unitar), o Brasil gerou cerca de 2,4 milhões de toneladas de lixo eletrônico em 2022. Desse total, aproximadamente 3% foram coletados formalmente.

O descarte inadequado desses resíduos pode contaminar o solo e a água, além de representar riscos à saúde. Por outro lado, a reciclagem permite recuperar matérias-primas e reinseri-las na cadeia produtiva, reduzindo a necessidade de extração de novos recursos naturais.

A destinação correta dos equipamentos também está prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e no Decreto nº 10.240/2020, que estabelecem regras para a logística reversa de eletroeletrônicos de uso doméstico.

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