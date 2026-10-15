Comunidade do Pilar recebe programação gratuita de Dia das Crianças nesta sexta (16)
Atividades acontecem das 14h às 17h, na Praça do Pilar, com jogos populares, vivências da primeira infância e oficina de agricultura urbana
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Comunidade do Pilar, no Centro do Recife, recebe nesta sexta-feira (16) uma programação gratuita em comemoração ao Dia das Crianças. As atividades serão realizadas na Praça do Pilar, das 14h às 17h, com opções de lazer, brincadeiras e experiências educativas para o público infantil.
A iniciativa é promovida pelo Gabinete do Centro do Recife (Recentro), em parceria com a Secretaria de Esportes, a Secretaria Executiva de Agricultura Urbana e a Secretaria Executiva da Primeira Infância.
Programação inclui jogos e oficina de agricultura urbana
A agenda reúne vivências lúdicas voltadas à primeira infância, jogos populares e uma oficina de agricultura urbana de base agroecológica. A proposta é estimular a recreação e a convivência entre as crianças, além de incentivar a ocupação dos espaços públicos comunitários.
A ação integra as iniciativas voltadas à valorização da Praça do Pilar como espaço de encontro e lazer para os moradores da comunidade.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Serviço
- Dia das Crianças na Praça do Pilar
- Sexta-feira (16 de outubro)
- Das 14h às 17h
- Praça do Pilar, Centro do Recife
- Entrada gratuita