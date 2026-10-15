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Pernambuco | Notícia

Comunidade do Pilar recebe programação gratuita de Dia das Crianças nesta sexta (16)

Atividades acontecem das 14h às 17h, na Praça do Pilar, com jogos populares, vivências da primeira infância e oficina de agricultura urbana

Por JC Publicado em 15/10/2026 às 11:30
Praça do Pilar
Praça do Pilar - Street View/Google Maps

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A Comunidade do Pilar, no Centro do Recife, recebe nesta sexta-feira (16) uma programação gratuita em comemoração ao Dia das Crianças. As atividades serão realizadas na Praça do Pilar, das 14h às 17h, com opções de lazer, brincadeiras e experiências educativas para o público infantil.

A iniciativa é promovida pelo Gabinete do Centro do Recife (Recentro), em parceria com a Secretaria de Esportes, a Secretaria Executiva de Agricultura Urbana e a Secretaria Executiva da Primeira Infância.

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Programação inclui jogos e oficina de agricultura urbana

A agenda reúne vivências lúdicas voltadas à primeira infância, jogos populares e uma oficina de agricultura urbana de base agroecológica. A proposta é estimular a recreação e a convivência entre as crianças, além de incentivar a ocupação dos espaços públicos comunitários.

A ação integra as iniciativas voltadas à valorização da Praça do Pilar como espaço de encontro e lazer para os moradores da comunidade.

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Serviço

  • Dia das Crianças na Praça do Pilar
  • Sexta-feira (16 de outubro)
  • Das 14h às 17h
  • Praça do Pilar, Centro do Recife
  • Entrada gratuita

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