Comunidade do Pilar recebe programação gratuita de Dia das Crianças nesta sexta (16)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Atividades acontecem das 14h às 17h, na Praça do Pilar, com jogos populares, vivências da primeira infância e oficina de agricultura urbana

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A Comunidade do Pilar, no Centro do Recife, recebe nesta sexta-feira (16) uma programação gratuita em comemoração ao Dia das Crianças. As atividades serão realizadas na Praça do Pilar, das 14h às 17h, com opções de lazer, brincadeiras e experiências educativas para o público infantil.

A iniciativa é promovida pelo Gabinete do Centro do Recife (Recentro), em parceria com a Secretaria de Esportes, a Secretaria Executiva de Agricultura Urbana e a Secretaria Executiva da Primeira Infância.

Programação inclui jogos e oficina de agricultura urbana

A agenda reúne vivências lúdicas voltadas à primeira infância, jogos populares e uma oficina de agricultura urbana de base agroecológica. A proposta é estimular a recreação e a convivência entre as crianças, além de incentivar a ocupação dos espaços públicos comunitários.

A ação integra as iniciativas voltadas à valorização da Praça do Pilar como espaço de encontro e lazer para os moradores da comunidade.

Serviço

Dia das Crianças na Praça do Pilar

Sexta-feira (16 de outubro)

Das 14h às 17h

Praça do Pilar, Centro do Recife

Entrada gratuita

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