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Pernambuco | Notícia

Colisão entre caminhão-pipa e ônibus deixa oito pessoas feridas na PE-15, em Paulista

Sinsitro ocorreu próximo ao Terminal Integrado Pelópidas Silveira; vítimas foram socorridas pelo Samu e pelo Corpo de Bombeiros

Por JC Publicado em 15/10/2026 às 19:19 | Atualizado em 15/10/2026 às 19:22
Colisão entre caminhão-pipa e ônibus deixa oito pessoas feridas na PE-15, em Paulista
Colisão entre caminhão-pipa e ônibus deixa oito pessoas feridas na PE-15, em Paulista - Cortesia

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Um acidente envolvendo um caminhão-pipa e um ônibus deixou oito pessoas feridas na tarde desta quinta-feira (15), na Avenida PE-15, próximo ao Terminal Integrado Pelópidas Silveira, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Metropolitano recebeu o chamado às 17h10.

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De acordo com o Samu, seis pessoas foram socorridas pelas equipes do serviço: cinco homens, de 73, 51, 42, 37 e 32 anos, e uma mulher, de 42 anos. O Corpo de Bombeiros também atuou na ocorrência e socorreu outras duas vítimas, um homem de 33 anos e uma mulher de 42 anos.

Para atender ao acidente, foram mobilizadas equipes do Samu dos municípios de Abreu e Lima, Igarassu, Itapissuma, Olinda e Paulista, além do Corpo de Bombeiros.

Dinâmica do acidente

Segundo relatos de testemunhas, o caminhão-pipa teria perdido os freios enquanto descia uma ladeira e invadido a pista, atingindo o ônibus, que transportava funcionários da Jeep. Com a força do impacto, o caminhão ficou bastante destruído.

Após a colisão, a pista ficou com grande quantidade de óleo. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde das vítimas.

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