Colisão entre caminhão-pipa e ônibus deixa oito pessoas feridas na PE-15, em Paulista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Sinsitro ocorreu próximo ao Terminal Integrado Pelópidas Silveira; vítimas foram socorridas pelo Samu e pelo Corpo de Bombeiros

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Um acidente envolvendo um caminhão-pipa e um ônibus deixou oito pessoas feridas na tarde desta quinta-feira (15), na Avenida PE-15, próximo ao Terminal Integrado Pelópidas Silveira, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Metropolitano recebeu o chamado às 17h10.

Confira mais em nosso Instagram:

De acordo com o Samu, seis pessoas foram socorridas pelas equipes do serviço: cinco homens, de 73, 51, 42, 37 e 32 anos, e uma mulher, de 42 anos. O Corpo de Bombeiros também atuou na ocorrência e socorreu outras duas vítimas, um homem de 33 anos e uma mulher de 42 anos.

Para atender ao acidente, foram mobilizadas equipes do Samu dos municípios de Abreu e Lima, Igarassu, Itapissuma, Olinda e Paulista, além do Corpo de Bombeiros.

Dinâmica do acidente

Segundo relatos de testemunhas, o caminhão-pipa teria perdido os freios enquanto descia uma ladeira e invadido a pista, atingindo o ônibus, que transportava funcionários da Jeep. Com a força do impacto, o caminhão ficou bastante destruído.

Após a colisão, a pista ficou com grande quantidade de óleo. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

