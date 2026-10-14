Metrô do Recife: problema elétrico impede circulação de trens da Linha Sul nesta quarta (14)
Falha na subestação Shopping ocorreu durante a madrugada e impediu o início da operação do ramal; CBTU ainda não tem previsão de normalização
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A circulação dos trens da Linha Sul do Metrô do Recife está suspensa na manhã desta quarta-feira (14) após uma falha na subestação Shopping, responsável pelo fornecimento de energia elétrica às composições.
Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o problema ocorreu durante a madrugada e impediu a abertura do ramal para o atendimento aos passageiros. A interrupção afeta o funcionamento da linha desde o início da operação nesta manhã.
Equipes de manutenção atuam no sistema elétrico
Em comunicado, a CBTU informou que equipes de manutenção estão trabalhando para solucionar o problema na subestação e normalizar o fornecimento de energia necessário à circulação dos trens.
Apesar dos trabalhos, ainda não há previsão para o restabelecimento da operação da linha. A companhia não detalhou as causas da falha nem informou um horário estimado para a reabertura do ramal.