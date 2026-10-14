Incêndio de grandes proporções destrói galpão de pallets de madeira no Ibura, Zona Sul do Recife
Chamas tiveram início no fim da noite desta terça-feira (13); Corpo de Bombeiros enviou 5 viaturas e trabalha no rescaldo e resfriamento
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Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de venda de pallets de madeira na Avenida Dois Rios, bairro do Ibura, Zona Sul do Recife, no fim da noite desta terça-feira (13). Devido ao potencial inflamável dos itens do galpão, o fogo rapidamente se alastrou e consumiu tudo.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta da meia noite e mobilizou cinco viaturas, sendo três de combate a incêndio e duas de apoio. A equipe da TV Jornal acompanha o trabalho da corporação, que já está em fase de rescaldo e resfriamento. Felizmente, ninguém ficou ferido.
De acordo com o tenente Leonardo Dantas, o combate foi realizado de forma defensiva por causa dos riscos relacionados à rede elétrica. Após o desligamento da energia na área do entorno pela Neoenergia, os militares avançaram para o combate direto às chamas.
Por meio de nota, a Neoenergia Pernambuco informou há 58 clientes sem fornecimento de energia por volta das 8h desta quarta-feira (14), mas que há equipe trabalhando no restabelecimento do fornecimento de energia.
O trabalho também exigiu atenção às edificações próximas. Uma unidade de saúde, a Policlínica e Maternidade Arnaldo Marques, fica ao lado do imóvel atingido, mas de acordo com a Secretaria de Saúde do Recife, "a ocorrência não afetou a estrutura da unidade nem comprometeu a continuidade dos atendimentos".
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Madeira dificulta trabalho de rescaldo
A presença de grande quantidade de pallets de madeira dificulta a conclusão do trabalho. Segundo o tenente Leonardo, o material continua queimando em profundidade, abaixo de onde os jatos atingem diretamente, o que exige que os bombeiros revirem os entulhos para conseguir resfriá-los.
O responsável pelo estabelecimento contratou carros-pipa particulares para reforçar o abastecimento de água durante o combate ao incêndio. A equipe também conversou com ele para providenciar uma retroescavadeira, equipamento que deve ajudar a movimentar a madeira queimada.
Ainda não há previsão para o encerramento do trabalho. De acordo com o tenente, a duração do rescaldo dependerá das condições encontradas pelas equipes ao longo do dia.