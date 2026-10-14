Incêndio de grandes proporções destrói galpão de pallets de madeira no Ibura, Zona Sul do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Chamas tiveram início no fim da noite desta terça-feira (13); Corpo de Bombeiros enviou 5 viaturas e trabalha no rescaldo e resfriamento

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de venda de pallets de madeira na Avenida Dois Rios, bairro do Ibura, Zona Sul do Recife, no fim da noite desta terça-feira (13). Devido ao potencial inflamável dos itens do galpão, o fogo rapidamente se alastrou e consumiu tudo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta da meia noite e mobilizou cinco viaturas, sendo três de combate a incêndio e duas de apoio. A equipe da TV Jornal acompanha o trabalho da corporação, que já está em fase de rescaldo e resfriamento. Felizmente, ninguém ficou ferido.

De acordo com o tenente Leonardo Dantas, o combate foi realizado de forma defensiva por causa dos riscos relacionados à rede elétrica. Após o desligamento da energia na área do entorno pela Neoenergia, os militares avançaram para o combate direto às chamas.

Por meio de nota, a Neoenergia Pernambuco informou há 58 clientes sem fornecimento de energia por volta das 8h desta quarta-feira (14), mas que há equipe trabalhando no restabelecimento do fornecimento de energia.

O trabalho também exigiu atenção às edificações próximas. Uma unidade de saúde, a Policlínica e Maternidade Arnaldo Marques, fica ao lado do imóvel atingido, mas de acordo com a Secretaria de Saúde do Recife, "a ocorrência não afetou a estrutura da unidade nem comprometeu a continuidade dos atendimentos".

Corpo de Bombeiros atuou no combate ao incêndio - Alex Oliveira/JC Imagem Corpo de Bombeiros atuou no combate ao incêndio - Alex Oliveira/JC Imagem Corpo de Bombeiros atuou no combate ao incêndio - Alex Oliveira/JC Imagem Corpo de Bombeiros atuou no combate ao incêndio - Alex Oliveira/JC Imagem

Madeira dificulta trabalho de rescaldo

A presença de grande quantidade de pallets de madeira dificulta a conclusão do trabalho. Segundo o tenente Leonardo, o material continua queimando em profundidade, abaixo de onde os jatos atingem diretamente, o que exige que os bombeiros revirem os entulhos para conseguir resfriá-los.

O responsável pelo estabelecimento contratou carros-pipa particulares para reforçar o abastecimento de água durante o combate ao incêndio. A equipe também conversou com ele para providenciar uma retroescavadeira, equipamento que deve ajudar a movimentar a madeira queimada.

Ainda não há previsão para o encerramento do trabalho. De acordo com o tenente, a duração do rescaldo dependerá das condições encontradas pelas equipes ao longo do dia.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

