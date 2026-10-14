Após primeira captura de tubarão-tigre no Recife, projeto iniciará pesquisas nos estuários
Monitoramento no litoral pernambucano integrará pescadores tradicionais para rastrear o tubarão cabeça-chata nos rios Capibaribe e Jaboatão
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A captura do primeiro tubarão-tigre (Galeocerdo cuvier) desde a retomada do monitoramento marinho em Pernambuco marcou o início de uma nova fase no Projeto EcoTuba, executado pelo Departamento de Pesca e Aquicultura da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).
Após registrar e marcar o animal a cerca de cinco quilômetros da Praia de Boa Viagem, no Recife, a equipe de pesquisadores prepara o início das expedições em zonas estuarinas da Região Metropolitana, em parceria direta com comunidades tradicionais de pescadores.
O indivíduo capturado é um macho jovem de 1,45 metro de comprimento, localizado a 15 metros de profundidade. A espécie é, ao lado do tubarão cabeça-chata (Carcharhinus leucas), uma das principais envolvidas nos incidentes com banhistas registrados na costa pernambucana nas últimas três décadas.
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Marcação acústica
A operação utiliza espinhel com anzol circular, equipamento projetado para fisgar o animal no canto da boca e evitar lesões no trato digestivo. A bordo da embarcação, o tubarão passa por um protocolo de contenção e exames que dura entre cinco e seis minutos.
Durante a intervenção, o espécime permanece com um pano escuro sobre os olhos para manter a calma e recebe uma mangueira de água salgada na boca para irrigação contínua das guelras. O protocolo inclui exames de ultrassom ventral, coletas de sangue, tecido muscular e muco bucal, sexagem e a implantação de um transmissor acústico no abdômen por meio de uma pequena incisão.
“A captura desse primeiro tubarão-tigre é muito importante porque o projeto surgiu com o intuito de monitorar as duas espécies potencialmente agressivas que ocorrem no nosso litoral, que são as responsáveis pelos incidentes ao longo de quase três décadas. A partir do momento em que a gente captura e marca o animal, vamos conseguir ter informações de utilização do espaço, ou seja, por onde esse animal está nadando”, explicou Paulo Oliveira, professor da UFRPE e coordenador do Projeto EcoTuba.
Por que os incidentes com tubarões acontecem no litoral de Pernambuco?
Impacto do hiato de uma década
A implantação de novos transmissores acústicos tornou-se indispensável devido à paralisação do monitoramento oficial no estado por mais de uma década. Os transmissores utilizados nas pesquisas possuem vida útil estimada entre 8 e 10 anos, o que inviabilizou a coleta contínua de dados da fauna marcada no passado.
“A lacuna sem monitoramento foi muito grande, foram mais de dez anos. O tempo de vida útil dessas marcas acústicas gira em torno exatamente disso, entre oito e dez anos. Infelizmente, aqueles animais que marcamos há mais de uma década hoje não conseguimos mais monitorar. Por isso é importante essa continuidade num trabalho de monitoramento, para que a gente não tenha lacunas tão grandes”, destacou Oliveira.
Os pesquisadores pretendem cruzar os dados obtidos na Região Metropolitana do Recife com os levantamentos que a equipe realiza no arquipélago de Fernando de Noronha, investigando se há rota migratória entre as ilhas e o continente.
Expedições estuarinas
Os próximos passos da pesquisa direcionarão o foco para os estuários. As expedições serão concentradas no complexo estuarino dos rios Capibaribe e Beberibe, nas imediações da praia Del Chifre, em Olinda; e nos rios Jaboatão e Pirapama, na altura de Barra de Jangada.
O objetivo nesta etapa é mapear a presença e o deslocamento do tubarão cabeça-chata, espécie com capacidade de tolerar ambientes de baixa salinidade. Para a execução do trabalho nos rios, a equipe científica integrará o conhecimento dos pescadores artesanais locais.
“Nós vamos começar a fazer uma intensificação no monitoramento nos estuários dos rios Capibaribe e Beberibe, e também no estuário dos rios Jaboatão e Pirapama, com foco na outra espécie potencialmente agressiva, que é o tubarão cabeça-chata. Essa ação será feita em parceria com a comunidade tradicional de pescadores locais, porque queremos aproveitar o conhecimento dessas pessoas para o projeto de pesquisa”, afirmou o coordenador.