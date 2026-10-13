Paulista instala banheiros públicos autolimpantes e acessíveis na Aurora e no Janga
Estruturas gratuitas funcionam diariamente das 5h às 23h, com tecnologia de higienização automatizada e recursos para acessibilidade
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A prefeitura do Paulista iniciou a operação de dois banheiros públicos inteligentes e autolimpantes nos bairros da Aurora e do Janga.
Os equipamentos são gratuitos e funcionam diariamente, das 5h às 23h, para atender moradores, comerciantes e visitantes que frequentam os espaços públicos do município.
Funcionamento e recursos de acessibilidade
A nova infraestrutura utiliza automação para realizar a manutenção higiênica e facilitar o uso por pessoas com diferentes necessidades de locomoção.
Entre as principais especificações técnicas e de acessibilidade, destacam-se:
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- Autolimpeza automatizada: sistema de higienização acionado de forma automática a cada utilização do espaço;
- Acessibilidade universal: estrutura equipada com barras de apoio voltadas a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;
- Orientação sonora: interface interativa com comandos automatizados e mensagens de áudio que guiam o usuário durante a utilização.
O projeto prevê a ampliação do serviço em breve, com a instalação de outras duas unidades: uma no Centro do município e outra na Orla do Janga.