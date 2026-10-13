Paulista instala banheiros públicos autolimpantes e acessíveis na Aurora e no Janga

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Estruturas gratuitas funcionam diariamente das 5h às 23h, com tecnologia de higienização automatizada e recursos para acessibilidade

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A prefeitura do Paulista iniciou a operação de dois banheiros públicos inteligentes e autolimpantes nos bairros da Aurora e do Janga.

Os equipamentos são gratuitos e funcionam diariamente, das 5h às 23h, para atender moradores, comerciantes e visitantes que frequentam os espaços públicos do município.

Funcionamento e recursos de acessibilidade

A nova infraestrutura utiliza automação para realizar a manutenção higiênica e facilitar o uso por pessoas com diferentes necessidades de locomoção.

Banheiro autolimpante - Fabiano Alves/Gabinete

Entre as principais especificações técnicas e de acessibilidade, destacam-se:

Autolimpeza automatizada: sistema de higienização acionado de forma automática a cada utilização do espaço;

sistema de higienização acionado de forma automática a cada utilização do espaço; Acessibilidade universal: estrutura equipada com barras de apoio voltadas a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;

estrutura equipada com barras de apoio voltadas a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; Orientação sonora: interface interativa com comandos automatizados e mensagens de áudio que guiam o usuário durante a utilização.

O projeto prevê a ampliação do serviço em breve, com a instalação de outras duas unidades: uma no Centro do município e outra na Orla do Janga.