fechar
Pernambuco | Notícia

Paulista instala banheiros públicos autolimpantes e acessíveis na Aurora e no Janga

Estruturas gratuitas funcionam diariamente das 5h às 23h, com tecnologia de higienização automatizada e recursos para acessibilidade

Por JC Publicado em 13/10/2026 às 14:24
Banheiro autolimpante
Banheiro autolimpante - Fabiano Alves/Gabinete

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A prefeitura do Paulista iniciou a operação de dois banheiros públicos inteligentes e autolimpantes nos bairros da Aurora e do Janga.

Os equipamentos são gratuitos e funcionam diariamente, das 5h às 23h, para atender moradores, comerciantes e visitantes que frequentam os espaços públicos do município.

Leia Também

Funcionamento e recursos de acessibilidade

A nova infraestrutura utiliza automação para realizar a manutenção higiênica e facilitar o uso por pessoas com diferentes necessidades de locomoção.

Fabiano Alves/Gabinete
Banheiro autolimpante - Fabiano Alves/Gabinete

Entre as principais especificações técnicas e de acessibilidade, destacam-se:

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • Autolimpeza automatizada: sistema de higienização acionado de forma automática a cada utilização do espaço;
  • Acessibilidade universal: estrutura equipada com barras de apoio voltadas a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;
  • Orientação sonora: interface interativa com comandos automatizados e mensagens de áudio que guiam o usuário durante a utilização.

O projeto prevê a ampliação do serviço em breve, com a instalação de outras duas unidades: uma no Centro do município e outra na Orla do Janga.

Leia também

Dia das Crianças de Olinda terá atividades gratuitas na Mata do Passarinho nesta quarta (14)
INFÂNCIA

Dia das Crianças de Olinda terá atividades gratuitas na Mata do Passarinho nesta quarta (14)
Operação contra tráfico de drogas e comércio ilegal de armas cumpre mandados em Pernambuco e mais dois estados
OPERAÇÃO

Operação contra tráfico de drogas e comércio ilegal de armas cumpre mandados em Pernambuco e mais dois estados

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.