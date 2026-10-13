Dia das Crianças de Olinda terá atividades gratuitas na Mata do Passarinho nesta quarta (14)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Atividades lúdicas acontecem das 9h às 12h, com brincadeiras, trilha ecológica e ações de educação ambiental voltadas ao público infantil

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O Dia das Crianças de Olinda será celebrado nesta quarta-feira (14) com uma programação gratuita na Reserva de Floresta Urbana Mata do Passarinho. As atividades acontecem das 9h às 12h e incluem brincadeiras, ações de arte-educação, educação ambiental e uma trilha ecológica.

A iniciativa é voltada ao público infantil e busca aproximar as crianças da natureza por meio de experiências lúdicas e educativas, com atividades que estimulam o conhecimento sobre a fauna, a flora e a biodiversidade da região.

Programação inclui atividades em contato com a natureza

A proposta é incentivar o contato das crianças com o ambiente natural e ampliar o conhecimento sobre a importância da conservação ambiental desde a infância. A programação reúne atividades recreativas e educativas na área da reserva, localizada na Rua do Passarinho, em Olinda.

A participação é gratuita, sem necessidade de inscrição prévia, e aberta às crianças e suas famílias, com acesso por demanda espontânea. A ação é realizada pela Prefeitura de Olinda, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Gestão Urbana do município e a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH).

Serviço

Quando: Quarta-feira (14), das 9h às 12h;

Onde: Reserva de Floresta Urbana Mata do Passarinho — Rua do Passarinho, nº 6-10, Olinda;

Público: Crianças e famílias;

Entrada: Gratuita com participação por demanda espontânea.

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