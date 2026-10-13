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Pernambuco | Notícia

Dia das Crianças de Olinda terá atividades gratuitas na Mata do Passarinho nesta quarta (14)

Atividades lúdicas acontecem das 9h às 12h, com brincadeiras, trilha ecológica e ações de educação ambiental voltadas ao público infantil

Por JC Publicado em 13/10/2026 às 10:28
Atividades gratuitas de arte-educação e trilha ecológica marcam a programação do Dia das Criança em Olinda
Atividades gratuitas de arte-educação e trilha ecológica marcam a programação do Dia das Criança em Olinda - Divulgação/Secom Olinda

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O Dia das Crianças de Olinda será celebrado nesta quarta-feira (14) com uma programação gratuita na Reserva de Floresta Urbana Mata do Passarinho. As atividades acontecem das 9h às 12h e incluem brincadeiras, ações de arte-educação, educação ambiental e uma trilha ecológica.

A iniciativa é voltada ao público infantil e busca aproximar as crianças da natureza por meio de experiências lúdicas e educativas, com atividades que estimulam o conhecimento sobre a fauna, a flora e a biodiversidade da região.

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Programação inclui atividades em contato com a natureza

A proposta é incentivar o contato das crianças com o ambiente natural e ampliar o conhecimento sobre a importância da conservação ambiental desde a infância. A programação reúne atividades recreativas e educativas na área da reserva, localizada na Rua do Passarinho, em Olinda.

A participação é gratuita, sem necessidade de inscrição prévia, e aberta às crianças e suas famílias, com acesso por demanda espontânea. A ação é realizada pela Prefeitura de Olinda, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Gestão Urbana do município e a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH).

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Serviço

  • Quando: Quarta-feira (14), das 9h às 12h;
  • Onde: Reserva de Floresta Urbana Mata do Passarinho — Rua do Passarinho, nº 6-10, Olinda;
  • Público: Crianças e famílias;
  • Entrada: Gratuita com participação por demanda espontânea.

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