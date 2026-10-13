Castramóvel oferece 735 vagas para castração gratuita de cães e gatos no Recife
Agendamentos começaram nesta terça-feira (13), pelo Conecta Recife; unidade atenderá em oito datas, distribuídas por sete localidades da cidade
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A Prefeitura do Recife abriu, nesta terça-feira (13), os agendamentos para as ações do Castramóvel previstas para outubro. Ao todo, serão oferecidas 735 vagas para castração gratuita de cães e gatos em diferentes localidades da capital pernambucana.
Os agendamentos devem ser realizados pelo aplicativo ou site Conecta Recife. A programação começa nesta sexta-feira (16), na Imbiribeira, e segue até o dia 31, com atendimentos em bairros como Jordão Alto, Totó, Coelhos, Lagoa Encantada e Dois Unidos.
A iniciativa é coordenada pelo Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais (SEDA) e busca ampliar o acesso aos serviços de proteção e bem-estar animal, contribuindo para o controle populacional de cães e gatos e incentivando a guarda responsável.
Confira a programação
16 de outubro – Imbiribeira: Galpão Social ProMorar, na Rua B, nº 330, atrás da Casaçaria Carvalheira.
18 de outubro – Jordão Alto: Escola Municipal Professor Enaldo Manoel de Souza, na Rua Joraci Camargo, s/n.
19 de outubro – Totó: Clube 10 de Novembro, na Rua Mestre Antônio Valeriano.
24 de outubro – Coelhos: Escola Municipal dos Coelhos, na Rua dos Coelhos, nº 600.
26 de outubro – Avenida Recife: Associação Celeiro de Bamba, na Rua Senador Thomaz Lobo, próximo ao Hospital do Idoso.
29 de outubro – Lagoa Encantada: Praça do Terminal de Ônibus de Lagoa Encantada.
30 de outubro – Imbiribeira: Praça Lagoa do Araçá, na Academia da Cidade, localizada na Rua Missionário Joel Carlson, nº 406.
31 de outubro – Dois Unidos: Escola Municipal Alto do Maracanã, na Rua Vila Flor, nº 356.
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Critérios para castração
Para realizar a cirurgia, os animais precisam atender aos critérios estabelecidos pela equipe veterinária. Os cães devem ter entre seis meses e sete anos de idade, pesar até 20 quilos e estar em boas condições de saúde.
No caso dos gatos, a idade permitida é de quatro meses a sete anos completos, sem restrição de peso. Para ambas as espécies, as fêmeas não podem estar gestantes nem no cio.
Todos os animais passam por avaliação clínica antes do procedimento.
Como agendar: os tutores devem acessar o aplicativo ou site Conecta Recife, disponível em https://conecta.recife.pe.gov.br/, para realizar a inscrição.