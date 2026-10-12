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Pernambuco | Notícia

MPPE e Bombeiros criam grupo para discutir prevenção de desastres em Pernambuco

Iniciativa prevê reuniões bimestrais entre instituições para discutir questões estratégicas, como a prevenção de incêndios e desabamentos de prédios

Por JC Publicado em 12/10/2026 às 18:26
MPPE e Bombeiros criam grupo para aprimorar preven&ccedil;&atilde;o de desastres em Pernambuco
MPPE e Bombeiros criam grupo para aprimorar prevenção de desastres em Pernambuco - GUGA MATOS/JC IMAGEM

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O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) estão criando um grupo interinstitucional para planejar ações de prevenção de desastres e melhorar a resposta a situações de emergência no estado.

A iniciativa prevê reuniões bimestrais para discutir questões estratégicas, como a prevenção de incêndios e desabamentos de prédios.

A criação do Grupo Interinstitucional de Cooperação e Segurança Institucional foi formalizada por meio de um Acordo de Cooperação Técnica, assinado na última sexta-feira (9) pelo procurador-geral de Justiça do MPPE, José Paulo Xavier, e pelo comandante-geral do CBMPE, coronel Eduardo Araripe.

O acordo entre o MPPE e o Corpo de Bombeiros tem vigência de cinco anos, podendo ser prorrogado, se houver interesse das duas instituições.

Segundo o comandante do CBMPE, coronel bombeiro militar Eduardo Araripe, o trabalho conjunto vai ajudar na construção de estratégias para a prevenção de desastres e na relação com outros atores públicos.

O coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa Social e Controle Externo da Atividade Policial e do Sistema Prisional do MPPE, promotor de Justiça Francisco Ortêncio de Carvalho, destacou que já havia reuniões esporádicas de integração com o Corpo de Bombeiros.

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