Santuário de Nossa Senhora Aparecida com 16 metros de altura é inaugurado em Jaqueira nesta segunda (12)
O espaço, construído no Alto da Boa Vista, um dos pontos mais altos do município, reúne a imagem de 13 metros da padroeira do Brasil e uma capela
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Com 16 metros de altura, o novo Santuário de Nossa Senhora Aparecida será inaugurado nesta segunda-feira (12), em Jaqueira, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.
O espaço, construído no Alto da Boa Vista, um dos pontos mais altos do município, reúne a imagem de 13 metros da padroeira do Brasil e uma capela. O santuário terá acesso gratuito e permanecerá aberto a moradores e visitantes, sendo inaugurado no dia em que Nossa Senhora Aparecida é celebrada.
A santa é padroeira de Jaqueira há cerca de 28 anos. A expectativa da Prefeitura é que o novo espaço se torne um ponto de referência para a fé e o turismo religioso na região, recebendo visitantes de outros municípios e contribuindo para movimentar a economia local.
Um ano para ser construída
A estrutura levou aproximadamente um ano para ser construída. Cerca de 20 pessoas participaram diretamente da produção da imagem, confeccionada em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, sob coordenação do escultor Ranilson Viana.
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Devido às dimensões da estrutura, o trabalho incluiu estudos, modelagem, execução da estrutura metálica, revestimento, acabamento e pintura, além do transporte, montagem e finalização no local.
Além da imagem de Nossa Senhora Aparecida e da capela, o espaço conta com um mirante.
Inauguração
A programação começa às 16h desta segunda-feira, com uma procissão que sairá da Matriz de Nossa Senhora Aparecida, no centro de Jaqueira, em direção ao santuário.
Às 17h, haverá uma missa de encerramento, celebrada por Dom Fernando, com a participação de padres da Forania. Em seguida, serão realizadas a bênção da imagem e a inauguração oficial do mirante e do santuário.