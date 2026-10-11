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Pernambuco | Notícia

Conheça 5 atividades para estimular o desenvolvimento infantil no Dia das Crianças

Propostas simples e seguras ajudam a reduzir o tempo de tela, estimulam habilidades motoras e cognitivas, e transformam momentos em família

Por JC Publicado em 11/10/2026 às 17:07
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O ato de brincar não deve ser encarado apenas como um passatempo - ARTUR BORBA / JC IMAGENS

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Entre brinquedos, jogos e histórias inventadas, a brincadeira ocupa um lugar central no desenvolvimento infantil. Em tempos de telas presentes cada vez mais cedo na rotina, reservar espaço para atividades presenciais, criativas e compartilhadas surge como uma forma essencial de proteger a infância e fortalecer os vínculos afetivos.

A Aldeias Infantis SOS, organização global que lidera o maior movimento de cuidado do mundo, reforça que o ato de brincar não deve ser encarado apenas como um passatempo. A prática pode e deve acompanhar as diferentes idades das crianças, respeitando interesses, necessidades e, sobretudo, a segurança dos ambientes e materiais utilizados.

“Garantir o direito ao brincar é uma medida urgente de proteção e cuidado, não apenas um complemento para preencher o tempo livre. A brincadeira favorece experiências fundamentais para o desenvolvimento e, quando compartilhada com adultos e outras crianças, também fortalece vínculos, comunicação e confiança”, afirma Michéle Mansor, Gerente Nacional de Desenvolvimento Programático da Aldeias Infantis SOS.

Para apoiar famílias e cuidadores na missão de reduzir a exposição aos eletrônicos e promover momentos de qualidade neste Dia das Crianças, comemorado neste 12 de outubro, a organização reuniu cinco sugestões de atividades sadias e adaptáveis a cada faixa etária:

1. Siga o objeto (0 a 12 meses)
Como funciona: Escolha um objeto colorido, leve e grande o suficiente para que não seja colocado inteiro na boca. Com o bebê em uma posição confortável e segura, movimente o item devagar de um lado para o outro e, em seguida, aproxime-o e afaste-o lentamente.

Benefícios: A atividade estimula a percepção visual, a atenção e a coordenação motora, além de criar oportunidades diretas de interação.

Atenção: Nunca deixe objetos pequenos ao alcance do bebê.

2. Bolinhas no cesto (2 a 4 anos)
Como funciona: Separe bolas grandes e leves acompanhadas de um cesto, caixa ou balde. Em um espaço livre de obstáculos, convide a criança a transportar as bolinhas e depositá-las no recipiente. Para aumentar o desafio, proponha arremessos ou jogadas rolando a bola.

Benefícios: Desenvolve a coordenação motora, a concentração e a percepção espacial, ensinando de forma prática que errar e tentar novamente faz parte do aprendizado.

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Atenção: Utilize bolas adequadas para a faixa etária e garanta um local seguro.

3. Estátua musical (4 a 6 anos)
Como funciona: Escolha as músicas favoritas da criança e prepare um espaço livre para dançar. Quando o som for interrompido, todos devem congelar na posição em que estão até a música retornar. É possível variar a brincadeira criando poses de animais ou personagens.

Benefícios: Trabalha o ritmo, a atenção, a coordenação motora, o controle corporal e a autoexpressão.

Atenção: Afaste móveis e objetos pontiagudos que possam provocar quedas ou acidentes.

4. Cuidado, o chão é lava! (8 a 10 anos)
Como funciona: Transforme almofadas ou tapetes antiderrapantes em “ilhas” espalhadas pelo cômodo e proponha que a criança crie um caminho para atravessar o espaço sem tocar no chão. O percurso pode ser modificado ao longo do jogo.

Benefícios: Estimula a coordenação motora, a criatividade e o raciocínio na resolução de problemas.

Atenção: Escolha um ambiente amplo, retire itens frágeis e evite o uso de superfícies instáveis ou escorregadias como apoio.

5. Acampamento na sala (Atividade em família)
Como funciona: Utilize lençóis, cobertores, almofadas e lanternas para erguer uma barraca no meio da sala. Após a montagem, a família pode inventar histórias, brincar de explorar o espaço, criar personagens ou simplesmente conversar.

Benefícios: Além de incentivar a imaginação, a prática fortalece o sentimento de pertencimento, a confiança e os laços afetivos.

Atenção: Certifique-se de que a estrutura seja estável, não bloqueie rotas de saída e não ofereça riscos de queda.


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