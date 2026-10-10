Recife publica licitação de R$ 9,7 milhões para reforma do CSU Bidu Krause

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Projeto no bairro do Curado prevê campo sintético, pista de cooper e nova iluminação; obras têm conclusão prevista para o fim do próximo ano

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A prefeitura do Recife publicou no Diário Oficial deste sábado (10) o edital de licitação para as obras de requalificação da área externa do Centro Social Urbano (CSU) Bidu Krause, localizado no bairro do Curado.

O projeto prevê um investimento de R$ 9,7 milhões, com intervenções executadas pela Secretaria de Projetos Especiais (Sepe) e conclusão estimada para o final do próximo ano.

As obras abrangem a instalação de novos equipamentos voltados à prática esportiva, lazer, acessibilidade e convivência comunitária no entorno do complexo.

Estrutura e intervenções previstas

O projeto prevê a ampliação e a reforma das estruturas existentes no entorno do espaço público, além de melhorias de pavimentação, drenagem e sinalização.

Entre as intervenções anunciadas pelo município estão:

Esporte e lazer: implantação de campo de futebol com gramado sintético e alambrado, quadra de vôlei, pista de cooper e playground infantil com brinquedos em madeira.

implantação de campo de futebol com gramado sintético e alambrado, quadra de vôlei, pista de cooper e playground infantil com brinquedos em madeira. Infraestrutura: reforço na iluminação pública, pavimentação, drenagem, construção de muros, gradis, corrimãos e novas áreas de estacionamento.

reforço na iluminação pública, pavimentação, drenagem, construção de muros, gradis, corrimãos e novas áreas de estacionamento. Equipamentos públicos: requalificação e pintura das arquibancadas, reforma do vestiário e realocação da Academia da Cidade para um novo setor.

De acordo com a secretária de Projetos Especiais, Marília Dantas, a proposta busca integrar os diferentes ambientes do local. "O entorno do CSU vai se transformar num verdadeiro parque, garantindo mais qualidade de vida para os moradores dos bairros próximos. O projeto foi pensado para pessoas das mais diversas faixas etárias", declarou.

Integração com saúde e assistência social

A requalificação da área externa complementa outras intervenções direcionadas ao complexo do CSU Bidu Krause. O espaço passou a abrigar a nova estrutura da Unidade de Saúde da Família Mais (USF+), voltada a atendimentos clínicos, odontológicos, fisioterapia e vacinação.

Além disso, o local receberá a construção do primeiro Centro Comunitário pela Vida (Convive) do Recife. A unidade contará com aporte de R$ 13,8 milhões oriundos do Novo PAC Seleções, do Governo Federal, e oferecerá serviços integrados de educação, cultura, qualificação profissional, assistência social e defesa do consumidor, com estimativa de atendimento de até 650 pessoas por dia.