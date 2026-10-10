Parque Santana tem programação gratuita de skate, BMX e parkour para crianças
Atividades ocorrem nos sábados 10 e 17 de outubro na Zona Norte do Recife; evento reúne campeonatos infantis e oficina esportiva
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O Parque Santana, localizado na Zona Norte do Recife, realiza uma programação infantil gratuita voltada a esportes e atividades recreativas nos sábados 10 e 17 de outubro. A agenda reúne torneios de skate e BMX, oficina de parkour, brincadeiras tradicionais e arrecadação voluntária de doações.
Todas as atrações são abertas ao público e não exigem inscrição prévia.
Programação de skate e brincadeiras neste sábado (10)
As atividades do primeiro dia começam às 10h com a edição especial do projeto Pé na Tábua Skate Social. A estrutura montada na pista do parque receberá:
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- Minicampeonato infantil: competição de skate direcionada a crianças, acompanhada de distribuição de brindes.
- Recreação: brincadeiras tradicionais ao ar livre, incluindo dinamização com quebra-panela.
- Desafio adulto: disputa de Best Trick (melhor manobra de skate) voltada ao público adulto no local.
Torneio de BMX e treino de parkour no dia 17
A agenda do sábado seguinte (17) começa às 10h com a Copinha das Crianças de BMX. O campeonato de bicicross contará com entrega de premiação, área com brinquedos infláveis e distribuição de lanche aos participantes.
No período da tarde, a programação encerra-se com uma oficina de parkour voltada a crianças e adolescentes de 7 a 14 anos. A aula ocorre às 14h30 e trabalha a transposição de obstáculos urbanos. A participação é limitada a 20 vagas, preenchidas por ordem de chegada.
Durante a atividade de parkour, haverá ponto de coleta para a doação voluntária de brinquedos novos ou em bom estado de conservação. O parque funciona em seu horário regular para livre circulação do público.