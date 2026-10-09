Recife lança chamada de ideias para criar refúgio climático no Pátio de São Pedro

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Seleção nacional distribuirá R$ 50 mil em prêmios para projetos temporários de proteção ao calor no Centro; inscrições vão até novembro

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A prefeitura do Recife e a Agência Recife para Inovação e Estratégia (ARIES) abriram as inscrições para a Chamada de Ideias do Projeto FICOL 2. A iniciativa selecionará uma proposta para a instalação de um refúgio climático temporário no entorno do Pátio de São Pedro, no Centro da cidade.

O objetivo é testar estruturas que ofereçam proteção contra sol e chuva, ventilação e conforto térmico para pedestres e frequentadores da região.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 16 de novembro por pessoas jurídicas de todo o país, no site oficial do projeto.

Premiação e exigências do projeto

As três melhores propostas receberão um total de R$ 50 mil em prêmios, divididos em R$ 25 mil para o primeiro colocado, R$ 15 mil para o segundo e R$ 10 mil para o terceiro. Além da premiação em dinheiro, a equipe vencedora será contratada para elaborar o projeto executivo, produzir, instalar e posteriormente desmontar a estrutura.

Por se tratar de uma área tombada e de valor histórico, a intervenção deverá cumprir critérios específicos:

Reversibilidade: a estrutura deve ser temporária e não pode alterar permanentemente o patrimônio histórico existente;

a estrutura deve ser temporária e não pode alterar permanentemente o patrimônio histórico existente; Período de testes: o refúgio funcionará no local por um período estimado de seis a oito meses;

o refúgio funcionará no local por um período estimado de seis a oito meses; Exigências técnicas: a proposta precisa contemplar acessibilidade, segurança, ventilação, sombra e o emprego de materiais adequados ao clima urbano local.

Pesquisa identificou incômodo com o calor

A escolha do Pátio de São Pedro e as diretrizes do edital foram orientadas por um estudo elaborado pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). A pesquisa consultou 76 pessoas no entorno do local e apontou a exposição direta ao sol e a falta de abrigo como as principais dificuldades enfrentadas no espaço.

Dos entrevistados, 51 afirmaram que permaneceriam mais tempo no Pátio de São Pedro caso fossem realizadas intervenções para melhorar o conforto térmico e a infraestrutura. O levantamento também registrou que 43 entrevistados mencionaram sensação de insegurança na área.

Conheça a Igreja de São Pedro, no Recife

Cooperação internacional

Financiada pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), a ação integra a parceria de cooperação internacional mantida entre o Recife e a cidade de Nantes, na França, com execução local da ARIES, do Gabinete do Centro do Recife (Recentro) e da Secretaria Executiva de Relações Internacionais.

"O Centro do Recife é um território vivo, com uma dinâmica intensa de trabalho, comércio, cultura e circulação, onde precisamos criar melhores condições de permanência e convivência. A Chamada de Ideias permite experimentar uma solução temporária e reversível, conciliando conforto, uso do espaço público e valorização do patrimônio", afirma a chefe do Recentro, Ana Paula Vilaça.

"Para a ARIES, executar localmente o FICOL 2 significa transformar uma cooperação internacional em experiências concretas no território. A iniciativa conecta conhecimento internacional, instituições locais e os desafios do Centro do Recife, reforçando a importância de experimentar soluções e gerar conhecimento para o futuro urbano da cidade", destaca a presidente da ARIES, Mariana Pontes.

Segundo o secretário executivo de Relações Internacionais do Recife, Marcos Toscano, "a cooperação internacional entre Recife e Nantes tem como uma de suas principais forças a capacidade de transformar intercâmbio em iniciativas concretas. O FICOL 2 amplia essa trajetória ao aproximar instituições, universidades, profissionais e territórios em torno de desafios urbanos comuns, abrindo essa troca para profissionais de diferentes regiões do Brasil."