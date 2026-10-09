Mirante e santuário de Nossa Senhora Aparecida se tornam novo símbolo de fé no interior de Pernambuco
Com imagem de 13 metros de altura, monumento em Jaqueira, na Mata Sul, será inaugurado na segunda-feira (12) e deve fortalecer o turismo religioso
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Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, com 13 metros de altura, transforma a paisagem de Jaqueira, na Mata Sul de Pernambuco. No alto da Boa Vista, o monumento chega a 16 metros quando considerada a capela e se prepara para se tornar um novo ponto de encontro de fiéis e visitantes. A inauguração do mirante e santuário está prevista para a próxima segunda-feira (12), com programação especial para celebrar a padroeira do Brasil e do município.
A estrutura dá uma nova dimensão a uma devoção que faz parte da história da cidade há cerca de 28 anos. Segundo o padre José Antônio, pároco da Igreja Nossa Senhora Aparecida de Jaqueira, a homenagem à santa começou em uma pequena capela dedicada a São José e ganhou força após uma viagem de um morador da família Pellegrino a São Paulo.
Ele também explicou que, de acordo com o relato do historiador Ricardo Guerra, Francisco Pellegrino, avô da atual prefeita, Ridete Pellegrino, conheceu a devoção a Nossa Senhora Aparecida durante uma viagem ao estado paulista e se encantou com a história da santa.
"E, desde lá, quando Dom Acácio, primeiro bispo de Palmares, nomeou a paróquia, ficou sendo Nossa Senhora Aparecida e hoje o povo tem uma grande devoção a Nossa Senhora Aparecida como padroeira de Jaqueira", destacou.
Monumento foi produzido no Sertão pernambucano
A imagem foi produzida em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, sob a coordenação do escultor Ranilson Viana. Cerca de 20 pessoas participaram do projeto, que levou aproximadamente um ano entre estudos, modelagem, construção da estrutura metálica, revestimento, acabamento e pintura.
Depois de concluída, a escultura foi transportada em uma carreta por estradas pernambucanas até Jaqueira, onde foi instalada no alto da Boa Vista. O espaço ainda recebe os últimos ajustes antes da inauguração oficial e, mesmo antes da entrega, o monumento já atrai moradores e visitantes que procuram conhecer a imagem e fazer orações.
Para Maria Cristina, dona de casa e devota de Nossa Senhora Aparecida, a chegada da escultura representa um momento de emoção para a comunidade.
"É muito importante, muito gratificante ter Nossa Senhora, que é a padroeira do Brasil e também a padroeira de Jaqueira, agora com essa imagem aqui. Foi um momento de muita emoção quando vimos a chegada e a colocação da imagem. A gente só tem que agradecer a Deus por tantas bênçãos e por tantas coisas que Nossa Senhora faz", afirmou.
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Além do significado religioso, o mirante tem potencial para impulsionar o turismo na Mata Sul, atraindo visitantes de outros municípios e movimentando a economia local. A localização também favorece a visibilidade do monumento: quem chega a Jaqueira pela PE-126 já consegue avistar a imagem.
Para o padre José Antônio, a imagem também carrega um significado histórico relacionado à formação da identidade brasileira e à população negra.
"Ela apareceu nas águas do rio Paraíba, em São Paulo, em um contexto histórico marcado pela escravidão. Para a nossa nação, ela surge envolvida nesse contexto. É a mãe negra do Brasil, venerada por todos os brasileiros, que se tornou rainha e padroeira do país e também padroeira de Jaqueira", destacou.
Espaço público e acesso gratuito
O mirante fica na Rua Projetada, s/n, no Alto da Boa Vista, em Jaqueira. O acesso será gratuito, e o local permanecerá aberto como espaço público para moradores e visitantes. Com inauguração prevista para o dia 12 de outubro, a expectativa é reunir fiéis de Jaqueira e de outros municípios pernambucanos.
A prefeita de Jaqueira, Ridete Pellegrino, destacou a importância da nova imagem para a comunidade católica e convidou os pernambucanos a conhecerem o espaço.
"Segunda-feira, se Deus quiser, vai estar todo mundo aqui, todo Pernambuco, vendo essa imagem linda. Porque a gente que é católico, só em olhar, já traz a nossa fé na nossa mãe, na nossa padroeira do Brasil e na padroeira da nossa cidade, que é Nossa Senhora Aparecida", disse.