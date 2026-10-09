Mirante e santuário de Nossa Senhora Aparecida se tornam novo símbolo de fé no interior de Pernambuco

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Com imagem de 13 metros de altura, monumento em Jaqueira, na Mata Sul, será inaugurado na segunda-feira (12) e deve fortalecer o turismo religioso

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Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, com 13 metros de altura, transforma a paisagem de Jaqueira, na Mata Sul de Pernambuco. No alto da Boa Vista, o monumento chega a 16 metros quando considerada a capela e se prepara para se tornar um novo ponto de encontro de fiéis e visitantes. A inauguração do mirante e santuário está prevista para a próxima segunda-feira (12), com programação especial para celebrar a padroeira do Brasil e do município.

A estrutura dá uma nova dimensão a uma devoção que faz parte da história da cidade há cerca de 28 anos. Segundo o padre José Antônio, pároco da Igreja Nossa Senhora Aparecida de Jaqueira, a homenagem à santa começou em uma pequena capela dedicada a São José e ganhou força após uma viagem de um morador da família Pellegrino a São Paulo.

Ele também explicou que, de acordo com o relato do historiador Ricardo Guerra, Francisco Pellegrino, avô da atual prefeita, Ridete Pellegrino, conheceu a devoção a Nossa Senhora Aparecida durante uma viagem ao estado paulista e se encantou com a história da santa.

"E, desde lá, quando Dom Acácio, primeiro bispo de Palmares, nomeou a paróquia, ficou sendo Nossa Senhora Aparecida e hoje o povo tem uma grande devoção a Nossa Senhora Aparecida como padroeira de Jaqueira", destacou.



Monumento foi produzido no Sertão pernambucano

A imagem foi produzida em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, sob a coordenação do escultor Ranilson Viana. Cerca de 20 pessoas participaram do projeto, que levou aproximadamente um ano entre estudos, modelagem, construção da estrutura metálica, revestimento, acabamento e pintura.

Depois de concluída, a escultura foi transportada em uma carreta por estradas pernambucanas até Jaqueira, onde foi instalada no alto da Boa Vista. O espaço ainda recebe os últimos ajustes antes da inauguração oficial e, mesmo antes da entrega, o monumento já atrai moradores e visitantes que procuram conhecer a imagem e fazer orações.

Para Maria Cristina, dona de casa e devota de Nossa Senhora Aparecida, a chegada da escultura representa um momento de emoção para a comunidade.

"É muito importante, muito gratificante ter Nossa Senhora, que é a padroeira do Brasil e também a padroeira de Jaqueira, agora com essa imagem aqui. Foi um momento de muita emoção quando vimos a chegada e a colocação da imagem. A gente só tem que agradecer a Deus por tantas bênçãos e por tantas coisas que Nossa Senhora faz", afirmou.

Além do significado religioso, o mirante tem potencial para impulsionar o turismo na Mata Sul, atraindo visitantes de outros municípios e movimentando a economia local. A localização também favorece a visibilidade do monumento: quem chega a Jaqueira pela PE-126 já consegue avistar a imagem.

Para o padre José Antônio, a imagem também carrega um significado histórico relacionado à formação da identidade brasileira e à população negra.

"Ela apareceu nas águas do rio Paraíba, em São Paulo, em um contexto histórico marcado pela escravidão. Para a nossa nação, ela surge envolvida nesse contexto. É a mãe negra do Brasil, venerada por todos os brasileiros, que se tornou rainha e padroeira do país e também padroeira de Jaqueira", destacou.

Espaço público e acesso gratuito

O mirante fica na Rua Projetada, s/n, no Alto da Boa Vista, em Jaqueira. O acesso será gratuito, e o local permanecerá aberto como espaço público para moradores e visitantes. Com inauguração prevista para o dia 12 de outubro, a expectativa é reunir fiéis de Jaqueira e de outros municípios pernambucanos.

A prefeita de Jaqueira, Ridete Pellegrino, destacou a importância da nova imagem para a comunidade católica e convidou os pernambucanos a conhecerem o espaço.

"Segunda-feira, se Deus quiser, vai estar todo mundo aqui, todo Pernambuco, vendo essa imagem linda. Porque a gente que é católico, só em olhar, já traz a nossa fé na nossa mãe, na nossa padroeira do Brasil e na padroeira da nossa cidade, que é Nossa Senhora Aparecida", disse.