Incêndio em prédio da UFPE destrói pesquisa de mestrandos e doutorandos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Professores e estudantes lamentam as perdas de equipamentos, amostras e base de dados abrigados nos laboratórios de fármacos, informática e genética

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O incêndio que atingiu o antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), destruiu amostras de pesquisas de mestrado e doutorado. O prédio abrigava, atualmente, laboratórios nas áreas de fármacos, informática e de genética.

Entre os projetos estavam estudos nas áreas de câncer, obesidade, Covid-19, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Haviam pesquisas que estavam em curso há 20 anos.

Equipes do Sistema Jornal do Commercio acompanham a chegada de pesquisadores na manhã desta quinta-feira (8) na universidade, que fica na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife. Os relatos ouvidos são carregados de tristeza e frustação com as perdas.

Incêndio destrói antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE) - Sidney Lucena/JC Imagem Incêndio destrói antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE) - Sidney Lucena/JC Imagem Incêndio destrói antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE) - Sidney Lucena/JC Imagem Incêndio destrói antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE) - Sidney Lucena/JC Imagem Prédio da UFPE ficou destruído pelas chamas - Reprodução/TV Jornal

Coordenadora lamenta perdas

A coordenadora do curso de licenciatura em Educação Física, Melissa Celestino, explica que o laboratório de Biomecânica, onde ela atua, foi construído no prédio do DINE há cerca de dois anos. Nele, eram feitas pesquisas sobre performance humana, comportamento motor e deslocamento, utilizando equipamentos específicos, como câmeras de análise tridimensional para mensurar impactos físicos.

"Tudo voltado à performance humana, saúde e esporte". Durante a entrevista, a professora chora, emocionada, mas demonstra esperança. "Mas vai dar tudo certo e a gente vai se reerguer. É difícil, mas é sempre difícil quando se trata de educação".

Felizmente, ninguém ficou ferido com o incidente. Em entrevista coletiva realizada durante a manhã, o reitor Alfredo Gomes estima que os prejuízos financeiros causados chegam na casa dos R$ 100 milhões.

Incêndio deixa prejuízo milionário na UFPE; Reitor pede investigação da PF



Na mesma entrevista, menciona que pelo menos 80 dissertações e teses de doutorado estavam abrigadas no edifício. "É uma perda irreparável, porque dados de 20 anos de pesquisa eram também guardados nos espaços".

O gestor também comentou acerca de outros dois incêndios que ocorreram no campus em um período de uma semana, um no Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN), em 30 de setembro, e outro no Centro de Biociências (CB), em 4 de outubro. "Perdemos o laboratório de física e estamos fazendo o levantamento do prejuízo. Perdemos também um freezer no laboratório do Centro do Biociências".

Doutorados e mestrados afetados

Larissa Nascimento, doutoranda em Genética Molecular de Plantas, conta que ficou sabendo do incêndio por meio de colegas e logo viu as imagens nas redes sociais. Ela tenta mensurar os danos causados pelo fogo, que além das amostras, destruiu equipamentos e diversas bases de dados também.

A esperança de Larissa é que algo possa ser salvo do seu laboratório, uma vez que ele fica no térreo e a parte que foi totalmente consumida pelas chamas é no segundo andar. "É muito triste mesmo. Ainda não sabemos a dimensão da perda, mas vai fazer muita falta. Podemos perder grande parte do nosso trabalho".

Já a mestranda em Biotecnologia Bianca Souza, que iniciou recentemente a pesquisa, lamenta pelos colegas. "Não é só o laboratório que eu faço parte. Haviam pesquisas de 20 anos, é muito triste ver que isso 'tá' acontecendo. É uma perda inestimável".

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

