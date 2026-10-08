Abre e fecha: confira o funcionamento dos serviços no feriadão de Nossa Senhora Aparecida no Recife

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Parques, mercados, vacinação e serviços de saúde terão horários especiais entre o sábado (10) e a segunda-feira (12), feriado nacional

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O feriadão de Nossa Senhora Aparecida e do Dia das Crianças terá mudanças no funcionamento de serviços públicos e equipamentos de lazer do Recife. Entre o sábado (10) e a segunda-feira (12), alguns locais funcionarão normalmente, enquanto outros terão horários especiais ou permanecerão fechados.

Na saúde, os centros de vacinação funcionarão durante os três dias, com oferta de imunizantes contra a influenza e de multivacinação. Os horários variam conforme o shopping. No sábado, o atendimento será das 9h às 19h nos shoppings Boa Vista, RioMar e Recife. No domingo (11) e na segunda-feira, o Shopping Boa Vista funcionará das 11h às 19h, enquanto as unidades do RioMar e do Recife abrirão das 12h às 19h.

As unidades municipais de urgência, emergência e internação funcionarão 24 horas. O Hospital da Mulher, no Curado, também manterá o atendimento para partos e emergências ginecológicas e obstétricas.

Cultura e lazer

A programação cultural do fim de semana terá atividades gratuitas para crianças e famílias. No Paço do Frevo, no Bairro do Recife, haverá lançamento de livro, contação de histórias e apresentação de orquestra de frevo infantil no sábado. No domingo, a programação inclui atividades lúdicas e um cortejo pelas ruas do bairro com o Bloco do Super Mario, a partir das 16h.

Na segunda-feira (12), o Parque 13 de Maio receberá o lançamento do projeto BrincaÊ, das 9h às 18h. A programação contará com brinquedos infláveis, exposição e comercialização de brinquedos artesanais e educativos, além de atrações infantis no Palco Cultural, das 15h às 18h.

A Ciclofaixa de Turismo e Lazer será montada no domingo e na segunda-feira, das 7h às 16h. Já o Parque de Esculturas Francisco Brennand funcionará no sábado e no domingo, das 9h às 18h, mas ficará fechado na segunda-feira.

Os parques urbanos administrados pela Prefeitura do Recife funcionarão normalmente durante o feriado, com horários específicos para cada equipamento. O Jardim Botânico terá atividades voltadas ao público infantil no sábado e no domingo, mas ficará fechado na segunda-feira.

Mercados, limpeza urbana e serviços essenciais

Os mercados públicos e as feiras livres funcionarão das 6h às 18h no sábado. No domingo e na segunda-feira, o atendimento será das 6h às 13h, com possibilidade de extensão do horário dos boxes das praças de alimentação.

Os serviços de limpeza urbana e coleta domiciliar funcionarão normalmente durante todo o feriadão. O Hospital Veterinário do Recife também manterá atendimento 24 horas para casos de urgência e emergência, enquanto os serviços ambulatoriais serão retomados na terça-feira (13).

As Ecoestações ficarão fechadas no domingo e na segunda-feira, com retorno do atendimento na terça-feira.

Atendimento ao público

Na segunda-feira, não haverá atendimento presencial e telefônico na Ouvidoria Geral da Prefeitura do Recife. Os canais digitais permanecerão disponíveis. O Procon Recife também não terá expediente presencial, mas receberá reclamações e denúncias pelo site e por e-mail.

Os serviços presenciais da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) estarão suspensos na segunda-feira. O monitoramento do tráfego, a fiscalização e o teleatendimento 24 horas, pelo número 0800.081.1078, funcionarão normalmente.

As unidades da Rede Compaz e as Bibliotecas pela Paz abrirão no sábado e no domingo, mas fecharão na segunda-feira. As Agências de Emprego, as Escolas Profissionalizantes e as Salas do Empreendedorismo também não terão expediente no feriado, com retorno na terça-feira.

Os equipamentos municipais de assistência social terão funcionamento diferenciado. Serviços essenciais, como os Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, os abrigos e o Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua, continuarão funcionando. Outros equipamentos, como os CRAS e CREAS, ficarão fechados na segunda-feira.

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