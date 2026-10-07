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Pernambuco | Notícia

Recife promove festival de agroecologia para 120 crianças da rede municipal

Programação no SAFUC homenageia a agrônoma Ana Primavesi e reúne oficinas práticas, gincanas ecológicas e jogos infantis para turmas de 3 a 14 anos

Por Maria Clara Trajano Publicado em 07/10/2026 às 13:43
Agroecologia urbana
Agroecologia urbana - Sidarta Borges

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A prefeitura do Recife realiza nesta quinta-feira (8) o Festival da Primavesi, evento voltado à educação ambiental e à formação agroecológica de crianças da rede pública de ensino e de comunidades do entorno. A atividade ocorrerá no Sistema Agroflorestal Urbano e de Compostagem (SAFUC), localizado na sede do Poder Executivo municipal, e atenderá cerca de 120 estudantes com idades entre 3 e 14 anos.

A ação é coordenada pela Secretaria Executiva de Agricultura Urbana (SEAU) e homenageia a agrônoma Ana Primavesi, uma das principais referências do desenvolvimento agroecológico no Brasil.

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Programação por faixa etária

As atividades serão divididas em dois turnos para adequar os conteúdos pedagógicos às faixas etárias dos participantes:

  • Manhã (3 a 7 anos): atendimento a 60 crianças da Creche Escola Municipal Doutor Albérico Dornelas Câmara e de bairros vizinhos. O cronograma inclui contação de histórias, ciranda e oficinas práticas de Muvuka (mistura de sementes para plantio), confecção de pulseiras, caixa sensorial e fabricação de geotinta.
  • Tarde (8 a 14 anos): participação de 60 estudantes da Escola Municipal Luiz Lua Gonzaga e da comunidade local em uma gincana na área agroflorestal. Divididas em quatro grupos, as equipes disputarão provas de corrida de composto, coleta de resíduos, identificação de vegetação e corrida de saco.

A programação vespertina também inclui o resgate de jogos infantis tradicionais, como bola de gude, futebol, barra-bandeira, elástico, batata quente, queimado, morto-vivo e sete pedras.

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Articulação intersetorial

A iniciativa conta com a colaboração de diversas pastas municipais. Além da Secretaria de Educação, responsável pelo direcionamento das unidades escolares, participam da organização as secretarias de Cultura, Esportes, Direitos Humanos e Juventude, e Cidadania e Cultura de Paz, ao lado dos programas municipais GGMAIS, CRIAR e PROMORAR.

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Maria Clara Trajano

mtrajano@sjcc.com.br

Repórter de Cidades. Jornalista pela UFPE, no SJCC desde 2022.