Recife promove festival de agroecologia para 120 crianças da rede municipal
Programação no SAFUC homenageia a agrônoma Ana Primavesi e reúne oficinas práticas, gincanas ecológicas e jogos infantis para turmas de 3 a 14 anos
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A prefeitura do Recife realiza nesta quinta-feira (8) o Festival da Primavesi, evento voltado à educação ambiental e à formação agroecológica de crianças da rede pública de ensino e de comunidades do entorno. A atividade ocorrerá no Sistema Agroflorestal Urbano e de Compostagem (SAFUC), localizado na sede do Poder Executivo municipal, e atenderá cerca de 120 estudantes com idades entre 3 e 14 anos.
A ação é coordenada pela Secretaria Executiva de Agricultura Urbana (SEAU) e homenageia a agrônoma Ana Primavesi, uma das principais referências do desenvolvimento agroecológico no Brasil.
Programação por faixa etária
As atividades serão divididas em dois turnos para adequar os conteúdos pedagógicos às faixas etárias dos participantes:
- Manhã (3 a 7 anos): atendimento a 60 crianças da Creche Escola Municipal Doutor Albérico Dornelas Câmara e de bairros vizinhos. O cronograma inclui contação de histórias, ciranda e oficinas práticas de Muvuka (mistura de sementes para plantio), confecção de pulseiras, caixa sensorial e fabricação de geotinta.
- Tarde (8 a 14 anos): participação de 60 estudantes da Escola Municipal Luiz Lua Gonzaga e da comunidade local em uma gincana na área agroflorestal. Divididas em quatro grupos, as equipes disputarão provas de corrida de composto, coleta de resíduos, identificação de vegetação e corrida de saco.
A programação vespertina também inclui o resgate de jogos infantis tradicionais, como bola de gude, futebol, barra-bandeira, elástico, batata quente, queimado, morto-vivo e sete pedras.
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Articulação intersetorial
A iniciativa conta com a colaboração de diversas pastas municipais. Além da Secretaria de Educação, responsável pelo direcionamento das unidades escolares, participam da organização as secretarias de Cultura, Esportes, Direitos Humanos e Juventude, e Cidadania e Cultura de Paz, ao lado dos programas municipais GGMAIS, CRIAR e PROMORAR.