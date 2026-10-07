Paulista e Iphan definem prazo para projeto de reforma do Forte de Pau Amarelo

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Proposta final de adequação do monumento histórico será apresentada em novembro; plano prevê oficinas culturais e inclusão em rotas turísticas

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A Secretaria de Turismo e Cultura do Paulista e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) iniciaram as negociações para a conservação e readequação funcional do Forte de Pau Amarelo.

Em reunião realizada nesta terça-feira (6), na sede do órgão federal no Grande Recife, as instituições alinharam os critérios técnicos para a formulação de um plano de intervenção no monumento.

Apresentação do projeto e próximos passos

Como desdobramento do encontro, ficou acordada uma nova reunião para o dia 17 de novembro. Na data, a gestão municipal apresentará a versão ajustada do projeto de adequação, contemplando as exigências de preservação patrimonial estabelecidas pelo Iphan.

O objetivo da parceria é viabilizar a recuperação física da estrutura sem descaracterizar seus elementos históricos, estabelecendo diretrizes claras para o uso do espaço pela população e por visitantes.

Diretrizes de ocupação e impacto local

Entre as propostas em discussão para a utilização do monumento após as adequações, destacam-se:

Capacitação e educação: realização de oficinas culturais e atividades educativas voltadas a estudantes, moradores e artistas da região.

realização de oficinas culturais e atividades educativas voltadas a estudantes, moradores e artistas da região. Integração turística: inclusão formal do equipamento nos roteiros turísticos oficiais do município do Paulista.

inclusão formal do equipamento nos roteiros turísticos oficiais do município do Paulista. Estímulo à economia local: promoção de eventos para atrair visitantes e movimentar a cadeia de comércio e serviços do entorno.

As propostas seguem em análise técnica até a apresentação dos ajustes no próximo mês.