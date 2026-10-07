O que é a DINE da UFPE? Entenda a função da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Estrutura da universidade atua na proteção de pesquisas, transferência de tecnologia, empreendedorismo e criação de negócios; saiba mais

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A Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE) é uma das estruturas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) voltadas à transformação do conhecimento produzido na universidade em inovação, tecnologias e iniciativas que possam chegar à sociedade. A diretoria atua em áreas como propriedade intelectual, transferência de tecnologia, empreendedorismo e relacionamento com empresas e outras instituições.

Dentro da estrutura da UFPE, a DINE também exerce a função de Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT). Isso significa que a diretoria participa dos processos relacionados à proteção e à gestão de criações desenvolvidas por pesquisadores, professores, estudantes e demais integrantes da universidade.

Entre as atividades, estão o acompanhamento de processos de registro de patentes e outras formas de propriedade intelectual, além da negociação e gestão de contratos de transferência de tecnologia. A ideia é criar caminhos para que pesquisas e soluções desenvolvidas dentro da universidade possam ser utilizadas fora do ambiente acadêmico.

DINE não é um centro de ensino

Diferentemente de centros acadêmicos como o Centro de Artes e Comunicação (CAC), o Centro de Informática (CIn) ou o Centro de Ciências da Saúde (CCS), a DINE não funciona como uma unidade de ensino responsável por cursos de graduação.

A diretoria integra a estrutura administrativa da universidade, podendo se relacionar com pesquisas e projetos desenvolvidos em diferentes áreas do conhecimento.

Um pesquisador que desenvolve uma nova tecnologia, por exemplo, pode recorrer à estrutura para receber orientação sobre proteção da propriedade intelectual e sobre os caminhos para levar aquela solução ao mercado ou estabelecer uma parceria com uma empresa.

Empreendedorismo e relação com empresas

A atuação da DINE também envolve o incentivo ao empreendedorismo e a aproximação entre a universidade, empresas e outras instituições. A estrutura participa de iniciativas de formação, apoio a startups e incubação de empresas, além de ações que buscam transformar pesquisas acadêmicas em produtos, serviços e tecnologias.

A diretoria também atua na construção de parcerias com instituições externas, por meio de contratos, acordos de cooperação, licenciamento e transferência de tecnologias desenvolvidas na UFPE. Nesse trabalho, a DINE ajuda a definir as condições para que conhecimentos e tecnologias produzidos na universidade possam chegar ao mercado e à sociedade.

A estrutura ainda está relacionada ao ecossistema do Parque Tecnológico e Criativo da UFPE (Parque.TeC), que reúne iniciativas de inovação e empreendedorismo. Assim, o trabalho da DINE vai além da criação de empresas e inclui a gestão e a transferência do conhecimento produzido pela universidade.

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Onde fica a DINE?

A estrutura da DINE passou por mudanças de localização ao longo do tempo. O prédio localizado na Avenida Jornalista Aníbal Fernandes, dentro do Campus Recife da UFPE, é identificado em documentos recentes da universidade como "antigo prédio da DINE".

O imóvel passou a ser utilizado pelo Núcleo de Pesquisa em Inovação Terapêutica (NUPIT). A área fica na Cidade Universitária, na Zona Oeste do Recife, nas proximidades do Departamento de Fisioterapia e da quadra de Educação Física.

A DINE atualmente está instalada no Edifício Celso Furtado, na área da antiga Sudene, na Avenida General Vargas, no bairro da Iputinga, no Recife. A estrutura ocupa o 13º andar do edifício.