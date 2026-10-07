O que é a DINE da UFPE? Entenda a função da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo
Estrutura da universidade atua na proteção de pesquisas, transferência de tecnologia, empreendedorismo e criação de negócios; saiba mais
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A Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE) é uma das estruturas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) voltadas à transformação do conhecimento produzido na universidade em inovação, tecnologias e iniciativas que possam chegar à sociedade. A diretoria atua em áreas como propriedade intelectual, transferência de tecnologia, empreendedorismo e relacionamento com empresas e outras instituições.
Dentro da estrutura da UFPE, a DINE também exerce a função de Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT). Isso significa que a diretoria participa dos processos relacionados à proteção e à gestão de criações desenvolvidas por pesquisadores, professores, estudantes e demais integrantes da universidade.
Entre as atividades, estão o acompanhamento de processos de registro de patentes e outras formas de propriedade intelectual, além da negociação e gestão de contratos de transferência de tecnologia. A ideia é criar caminhos para que pesquisas e soluções desenvolvidas dentro da universidade possam ser utilizadas fora do ambiente acadêmico.
DINE não é um centro de ensino
Diferentemente de centros acadêmicos como o Centro de Artes e Comunicação (CAC), o Centro de Informática (CIn) ou o Centro de Ciências da Saúde (CCS), a DINE não funciona como uma unidade de ensino responsável por cursos de graduação.
A diretoria integra a estrutura administrativa da universidade, podendo se relacionar com pesquisas e projetos desenvolvidos em diferentes áreas do conhecimento.
Um pesquisador que desenvolve uma nova tecnologia, por exemplo, pode recorrer à estrutura para receber orientação sobre proteção da propriedade intelectual e sobre os caminhos para levar aquela solução ao mercado ou estabelecer uma parceria com uma empresa.
Empreendedorismo e relação com empresas
A atuação da DINE também envolve o incentivo ao empreendedorismo e a aproximação entre a universidade, empresas e outras instituições. A estrutura participa de iniciativas de formação, apoio a startups e incubação de empresas, além de ações que buscam transformar pesquisas acadêmicas em produtos, serviços e tecnologias.
A diretoria também atua na construção de parcerias com instituições externas, por meio de contratos, acordos de cooperação, licenciamento e transferência de tecnologias desenvolvidas na UFPE. Nesse trabalho, a DINE ajuda a definir as condições para que conhecimentos e tecnologias produzidos na universidade possam chegar ao mercado e à sociedade.
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A estrutura ainda está relacionada ao ecossistema do Parque Tecnológico e Criativo da UFPE (Parque.TeC), que reúne iniciativas de inovação e empreendedorismo. Assim, o trabalho da DINE vai além da criação de empresas e inclui a gestão e a transferência do conhecimento produzido pela universidade.
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Onde fica a DINE?
A estrutura da DINE passou por mudanças de localização ao longo do tempo. O prédio localizado na Avenida Jornalista Aníbal Fernandes, dentro do Campus Recife da UFPE, é identificado em documentos recentes da universidade como "antigo prédio da DINE".
O imóvel passou a ser utilizado pelo Núcleo de Pesquisa em Inovação Terapêutica (NUPIT). A área fica na Cidade Universitária, na Zona Oeste do Recife, nas proximidades do Departamento de Fisioterapia e da quadra de Educação Física.
A DINE atualmente está instalada no Edifício Celso Furtado, na área da antiga Sudene, na Avenida General Vargas, no bairro da Iputinga, no Recife. A estrutura ocupa o 13º andar do edifício.