Incêndio atinge antigo prédio da Diretoria de Inovação da UFPE, no Recife
Corpo de Bombeiros enviou cinco viaturas para combater as chamas; ainda não há informações sobre feridos ou causas do incêndio
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Um incêndio foi registrado na noite desta quarta-feira (7) em um prédio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife. O fogo atingiu o prédio da antiga Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE), onde atualmente funcionavam laboratórios nas áreas de fármacos, informática e de genética.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco viaturas foram enviadas para atender a ocorrência e não houve vítimas.
O prédio atingido abrigava materiais relacionados a pesquisas desenvolvidas na universidade. Entre os projetos estavam estudos nas áreas de câncer, obesidade, Covid-19, TDAH e autismo.
Segundo relatos, amostras e trabalhos de estudantes e pesquisadores podem ter sido perdidos. Entre os materiais estavam projetos de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado, alguns desenvolvidos ao longo de anos.
Ainda não há informações sobre o que provocou o incêndio nem sobre a dimensão dos prejuízos. A situação deve ser avaliada após o controle das chamas.
O reitor da UFPE, Alfredo Gomes, estimou em cerca de R$ 100 milhões os prejuízos provocados pelo incêndio. O cálculo considera equipamentos dos laboratórios, grandes freezers e estruturas da área de informática que estavam no prédio.
Ele também afirmou que a universidade aguarda informações sobre o trabalho realizado para identificar as causas da ocorrência.
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"O Corpo de Bombeiros está atuando no local. Nós esperamos receber, portanto, o diagnóstico sobre a atuação para identificar quais foram as causas específicas desse processo. Amanhã, nossa equipe interna, junto com o pessoal da segurança do trabalho e com o Corpo de Bombeiros, vão fazer o devido trabalho para a gente apurar e, obviamente, apoiar todo mundo", disse.
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O reitor também prestou solidariedade aos profissionais que desenvolviam atividades no prédio.
"Quero prestar minha solidariedade também a todos os professores, professoras, pesquisadores e pesquisadoras que tinham pesquisas aqui realizadas, os coordenadores, estudantes de doutorado, de mestrado e de iniciação científica, dentre outros. E dizer que nós estamos à disposição para resolver isso quanto antes e fazer as articulações junto com o Ministério da Educação, o MCTI, para ter o apoio devido na solução das questões aqui que aconteceram", afirmou.
O ministro da Educação, Leonardo Barchini, usou as redes sociais para prestar apoio à comunidade após o incêndio. Barchini também afirmou que o Ministério da Educação acompanha as investigações sobre as causas do incêndio.
"Colocamos o MEC à disposição para prestar todo o apoio necessário. Nossa solidariedade à comunidade da UFPE", escreveu.
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Outros incêndios na UFPE
O incêndio desta quarta-feira acontece poucos dias depois de outro caso registrado na universidade. No domingo (4), o fogo atingiu parte do Laboratório de Citogenética e Evolução Vegetal, no Centro de Biociências. Segundo a UFPE, não houve vítimas, mas foram registrados danos materiais.
Em 30 de setembro, um laboratório do Departamento de Física também foi atingido por um incêndio. Ninguém ficou ferido. Na ocasião, a universidade informou que a suspeita inicial era de que as chamas tivessem começado em um forno mufla, equipamento utilizado para aquecimento de substâncias em laboratórios.