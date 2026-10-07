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Os imóveis foram reformados pelo programa Reforma no Lar, que prevê intervenções em outras 254 casas no bairro de Santo Amaro

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Nesta quarta-feira (7), o Governo de Pernambuco fez a entrega de 49 casas reformadas pelo programa Morar Bem Pernambuco na modalidade Reforma no Lar, no bairro de Santo Amaro. Ao todo, 254 imóveis da localidade ainda estão previstos para receber intervenções.

O investimento total destinado ao bairro é de R$ 5,4 milhões. Durante a entrega, a governadora Raquel Lyra destacou que as reformas têm como objetivo melhorar as condições de habitabilidade e segurança das famílias beneficiadas.

“Com a casa reformada, essas famílias podem ter um lugar decente para viver e sonhar novos sonhos. O Reforma no Lar faz parte da nossa estratégia de garantir melhoria nos imóveis, assegurando melhorias e dando condições de habitabilidade e segurança para as famílias pernambucanas”, afirmou.

Obras em Santo Amaro

As obras de reforma começaram em junho deste ano. Atualmente, 40 profissionais trabalham na comunidade para concluir o conjunto de intervenções, com previsão de término até agosto de 2027.

Entre os serviços realizados estão a recuperação de coberturas, renovação das instalações elétricas e hidráulicas, aplicação de revestimento cerâmico e pintura geral dos imóveis contemplados pelo projeto.

Uma das moradoras beneficiadas pelo programa foi Eduarda Cristina, de 36 anos, mãe de três filhos. Ela destacou a importância das obras para a casa e a família.

“Esse programa é uma bênção. Há tempo, eu queria melhorias na minha casa, tanto para mim quanto para meus filhos. Então, essas intervenções chegaram no momento certo, com mudança do piso ao teto”, relatou.

Governo de Pernambuco entrega 49 casas reformadas em Santo Amaro, no Recife - Yacy Ribeiro/Secom

Programa já reformou quase 2 mil imóveis

Em todo o Estado, o Reforma no Lar já concluiu as obras em 1.950 imóveis. Outras 384 casas estão com intervenções em andamento, enquanto 3.861 unidades habitacionais aguardam o início dos serviços.

Além disso, 6.400 cadastros estão em análise pelas equipes técnicas. A meta do programa é reformar 12.600 imóveis, com investimento total de R$ 52,5 milhões.

Segundo o diretor-presidente da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), Paulo Lira, os serviços são realizados de acordo com as necessidades de cada residência.

“Hoje, entregamos 49 unidades habitacionais totalmente reformadas em Santo Amaro com toda a parte de pintura, troca de piso e elétrica, de acordo com a necessidade de cada unidade. São melhorias importantes que vão trazer mais qualidade de vida para quem vive aqui”, afirmou.

