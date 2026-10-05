Pernambuco tem 29,4% de esgoto tratado e perde 43,4% da água, aponta TCE

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Levantamento revela distorções entre municípios pernambucanos e distância das metas de universalização do saneamento fixadas para 2033

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Apenas 29,4% da população de Pernambuco tem acesso a serviços de coleta e tratamento de esgoto, enquanto a cobertura de água tratada alcança 71,6% dos habitantes. Os dados integram o mais recente levantamento do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), elaborado com base em informações do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA).

Com esses indicadores, o estado ocupa a 21ª posição no ranking nacional de atendimento em saneamento básico. Ambos os índices pernambucanos figuram abaixo das médias do país, fixadas em 62,3% para esgotamento sanitário e 84,1% para abastecimento de água.

Desperdício na rede atinge 43,4% da água tratada

Outro ponto destacado pelo diagnóstico é o volume de perdas na distribuição. Em Pernambuco, 43,4% da água tratada não chega ao consumidor final. O percentual supera a média nacional (39,53%) e representa um avanço no desperdício em relação ao levantamento anterior do órgão, que registrava 41,8%.

Na prática, a cada mil litros de água injetados na rede, 434 litros são perdidos ao longo do percurso. Entre as razões apontadas pelo órgão de controle estão vazamentos em tubulações antigas, falhas de pressão na rede, rachaduras em reservatórios, ligações clandestinas, furtos e fraudes ou erros de medição em hidrômetros.

Disparidades regionais entre os municípios

O levantamento revela fortes assimetrias na oferta dos serviços entre as 184 cidades do estado e o Distrito de Fernando de Noronha:

Melhor abastecimento de água Pior abastecimento de água Melhor coleta de esgoto Pior coleta de esgoto Maiores perdas de água Cortês (96,1%) Santa Cruz da Baixa Verde (1,4%) Toritama (100%) Petrolândia (0,7%) Salgadinho (86,1%) Cupira (94,7%) Paranatama (9,6%) Pesqueira (91,5%) Camaragibe (1%) Água Preta (81,9%) Caruaru (93,7%) Jupi (12,6%) Cupira (87,1%) São João (1,2%) Camaragibe (71,9%) Garanhuns (92%) Carnaubeira da Penha (17%) Panelas (85,3%) Arcoverde (4,1%) João Alfredo (68,1%) Surubim (90,5%) Jataúba (24,1%) Bom Jardim (84%) Igarassu (4,3%) Cabo de Santo Agostinho (66,7%)

Cobrança pelas metas do Novo Marco Legal

O levantamento do TCE-PE integra as ações de fiscalização para verificar o cumprimento das diretrizes do Novo Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020). A legislação estabelece que, até 31 de dezembro de 2033, as localidades devem garantir 99% de atendimento com água tratada e 90% com coleta e tratamento de esgoto.

“O Tribunal continuará acompanhando a situação e cobrando dos gestores públicos o cumprimento dos prazos de universalização do Novo Marco do Saneamento, além de manter a população informada sobre como fiscalizar o andamento e a execução dos serviços”, afirmou Alfredo Montezuma, gerente de Estudos e Suporte à Fiscalização do TCE-PE.