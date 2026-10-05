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Carro colide com traseira de caminhão e motorista morre no local

A suspeita é que o motorista estava sem cinto de segurança e teria batido a cabeça no parabrisa do carro. O sinistro ocorreu na BR-232, no Curado

Por Anaís Coelho Publicado em 05/10/2026 às 7:30 | Atualizado em 05/10/2026 às 10:39
Carro colide com traseira de caminhão e motorista morre no local
Carro colide com traseira de caminhão e motorista morre no local - Divulgação/PRF

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Na manhã desta segunda-feira (5), um carro se envolveu num sinistro com um caminhão no Km 5 da BR-232, no Curado, em cima do viaduto, sentido Av. Abdias de Carvalho. O caso aconteceu por volta das 5h da manhã.

O carro colidiu na parte de trás do caminhão, a suspeita é que o motorista estava sem cinto de segurança e bateu a cabeça no parabrisa do veículo, ele faleceu ainda no local.

 

Divulgação/PRF
Carro colide com traseira de caminhão e motorista morre no local - Divulgação/PRF

O motorista do caminhão permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro, cujo resultado foi normal.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado e enviou uma viatura de resgate ao local. No momento, a ocorrência está sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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Anaís Coelho

acoelho@jc.com.br

Estagiária, estudante de Jornalismo pela faculdade Estácio.

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