Avião volta ao aeroporto do Recife pouco depois de decolar; pássaro atingiu a turbina

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Voo saiu às 13h16. Após fogo aparecer, piloto de Boeing 737 gastou combustível entre Camaragibe e São Lourenço antes de pousar

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Uma aeronave que partiu do Aeroporto Internacional do Recife-Guararapes com destino à Guarulhos, em São Paulo, teve que fazer um pouso forçado poucos minutos após a decolagem na tarde desta segunda-feira (5).

O avião, um Boeing 737 operado pela Gol Linhas Aéreas, partiu às 13h16 e poucos minutos depois foi avistado com a turbina da asa direita soltando faíscas. O piloto optou por das voltas sobrevoando os municípios de Camaragibe e São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), para queimar combustível e poder retornar à pista de pouso.

Ao Jornal do Commercio, a Aena, empresa que administra o aeroporto Guararapes/Gilberto Freyre na capital pernambucana, afirma que o pouso ocorreu às 13h47, sem intercorrências, e os passageiros já desembarcam em segurança.

A empresa espanhola ressaltou, ainda, que não houve uma declaração de emergência, apenas uma solicitação de retorno ao aeroporto de origem. Já de acordo com a Gol, a causa do incidente foi um birdstrike, ou seja, uma colisão com um pássaro.

Também foi informado que a aeronave passa por manutenção e que "os clientes receberam as tratativas de acordo com a resolução 400 da ANAC", que define as regras e condições gerais para o transporte aéreo de passageiros no Brasil.

Presente no aeroporto, a equipe da TV Jornal conversou com passageiros após o desembarque, que afirmam ter ouvido um barulho muito alto e recebido a orientação de permanecerem sentados. Em seguida, o avião começou e foi avisado que haveria o pouso. Uma passageira contou à reportagem que a tripulação fez o papel de tranquilizá-los até que o desembarque ocorresse.

"Ele [o avião] começou a subir e logo escutamos uns estralos e deu umas três clareadas", conta a passageira Adriana Prado que voava acompanhada da filha de 12 anos. Ela conta que foram minutos desesperadores, enquanto os passageiros ficaram em silêncio apenas "orando e alguns chorando".

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