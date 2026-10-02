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Pernambuco | Notícia

MPPE promove exposição sobre os 36 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente no Recife

Mostra será aberta na terça-feira (6), na Boa Vista, e ficará aberta ao público gratuitamente até 16 de outubro, com visitas guiadas

Por Fagner Clemente Publicado em 02/10/2026 às 17:10
MPPE promove exposição sobre os 36 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente no Recife
MPPE promove exposição sobre os 36 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente no Recife - MPPE/Diuvlgação

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O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) promove, na próxima terça-feira (6), a abertura da exposição “Palavras Encantadas — MPPE e ECA: a trilha que transforma direitos em proteção”, no Centro Cultural Rossini Alves Couto, na Boa Vista, área central do Recife. A programação começa às 10h e marca os 36 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Organizada pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude (CAO IJ) em parceria com o Memorial do MPPE, a exposição apresenta a evolução histórica do ECA e os direitos garantidos a crianças e adolescentes desde a criação da lei, em 1990.

Após a abertura, haverá a exibição de um vídeo produzido pela Assessoria Ministerial de Comunicação Social do MPPE sobre o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Também será realizada uma mesa-redonda com o tema “36 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente: quando os direitos se tornam proteção?”, com participação do historiador Humberto da Silva Miranda e do cientista político Manoel Moraes.

Durante o evento, também será lançado o projeto “Criança Acolhe Cultura”, voltado a crianças e adolescentes que estão sob medida de proteção de acolhimento. A iniciativa prevê atividades relacionadas à cultura e ao lazer, como oficinas de biscuit, argila e dança popular. As primeiras atividades serão realizadas à tarde para 33 crianças e adolescentes.

A exposição ficará aberta ao público até 16 de outubro, com visitação gratuita e visitas guiadas das 12h às 16h30. Escolas, serviços de acolhimento e outras instituições podem agendar visitas pelo e-mail dimmi@mppe.mp.br.

Serviço

Exposição “Palavras Encantadas — MPPE e ECA”
Abertura: terça-feira (6), às 10h
Visitação: até 16 de outubro, das 12h às 16h30
Local: Centro Cultural Rossini Alves Couto, Rua do Hospício, 875, Boa Vista, Recife
Entrada:*gratuita
Agendamento de grupos: dimmi@mppe.mp.br

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Fagner Clemente

fcsilva@jc.com.br

Graduando em Jornalismo pela Unicap, atua no Jornal do Commercio (JC) com apuração, redação e produção de notícias em tempo real e conteúdos para redes sociais. Tem experiência nas áreas de esportes e cultura, com cobertura da NBA pelo Blog do Torcedor e produção de matérias culturais. Para mais: https://www.linkedin.com/in/fagnercsilva/

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