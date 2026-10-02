MPPE promove exposição sobre os 36 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente no Recife

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Mostra será aberta na terça-feira (6), na Boa Vista, e ficará aberta ao público gratuitamente até 16 de outubro, com visitas guiadas

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O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) promove, na próxima terça-feira (6), a abertura da exposição “Palavras Encantadas — MPPE e ECA: a trilha que transforma direitos em proteção”, no Centro Cultural Rossini Alves Couto, na Boa Vista, área central do Recife. A programação começa às 10h e marca os 36 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Organizada pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude (CAO IJ) em parceria com o Memorial do MPPE, a exposição apresenta a evolução histórica do ECA e os direitos garantidos a crianças e adolescentes desde a criação da lei, em 1990.

Após a abertura, haverá a exibição de um vídeo produzido pela Assessoria Ministerial de Comunicação Social do MPPE sobre o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Também será realizada uma mesa-redonda com o tema “36 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente: quando os direitos se tornam proteção?”, com participação do historiador Humberto da Silva Miranda e do cientista político Manoel Moraes.

Durante o evento, também será lançado o projeto “Criança Acolhe Cultura”, voltado a crianças e adolescentes que estão sob medida de proteção de acolhimento. A iniciativa prevê atividades relacionadas à cultura e ao lazer, como oficinas de biscuit, argila e dança popular. As primeiras atividades serão realizadas à tarde para 33 crianças e adolescentes.

A exposição ficará aberta ao público até 16 de outubro, com visitação gratuita e visitas guiadas das 12h às 16h30. Escolas, serviços de acolhimento e outras instituições podem agendar visitas pelo e-mail dimmi@mppe.mp.br.

Serviço

Exposição “Palavras Encantadas — MPPE e ECA”

Abertura: terça-feira (6), às 10h

Visitação: até 16 de outubro, das 12h às 16h30

Local: Centro Cultural Rossini Alves Couto, Rua do Hospício, 875, Boa Vista, Recife

Entrada:*gratuita

Agendamento de grupos: dimmi@mppe.mp.br

