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Pernambuco | Notícia

Governo de Pernambuco abre concurso para Polícia Civil com 1.315 vagas

Inscrições começam em 15 de outubro e seguem até 16 de dezembro; As provas estão previstas para serem realizadas em março de 2027

Por JC Publicado em 02/10/2026 às 20:58 | Atualizado em 02/10/2026 às 21:01
Governo de Pernambuco abre concurso para Polícia Civil com 1.315 vagas
Governo de Pernambuco abre concurso para Polícia Civil com 1.315 vagas - Janaína Pepeu/Acervo Secom

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 O Governo de Pernambuco publicou, nesta sexta-feira (2), o edital do concurso da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), com 1.315 vagas. São 1.200 oportunidades para agente, 70 para escrivão e 45 para delegado.

As inscrições serão realizadas de 15 de outubro a 16 de dezembro, pelo site do Cebraspe. As provas estão previstas para os dias 7 e 14 de março de 2027, no Recife, Arcoverde, Caruaru e Petrolina.

O concurso terá provas objetivas e discursivas, exame médico, avaliações física e psicológica e investigação social. Para delegado, haverá ainda prova oral e avaliação de títulos. Para escrivão, será aplicada prova prática de digitação.

O edital também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas.

Além da Polícia Civil, o Estado abriu concursos para a Polícia Militar, com 1.320 vagas, e para o Corpo de Bombeiros, com 570. As inscrições para os dois certames começam em 5 de outubro.

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