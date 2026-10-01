Pernambuco intensifica ações contra golpes financeiros direcionados a idosos

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Programação do Mês da Pessoa Idosa inclui seminários digitais e capacitações municipais; evento no Sertão está previsto para novembro

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O governo de Pernambuco reforça as ações de prevenção a fraudes e crimes cibernéticos voltados à população da terceira idade neste mês de outubro. Além do Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa, celebrado nesta quinta-feira (1º), o Estado realiza, entre os dias 4 e 10 de outubro, a Semana Estadual de Combate aos Golpes Financeiros Praticados contra a Pessoa Idosa, prevista pela Lei Ordinária nº 13.246/2007.

Com o crescimento do uso de bancos digitais e redes sociais por idosos, as diretrizes do programa priorizam a educação financeira e a navegação segura na internet.

Capacitações no interior e novas edições

As atividades de conscientização são articuladas pela Gestão de Promoção da Pessoa Idosa, vinculada à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência.

A agenda inclui encontros regionais em Belo Jardim, no Agreste, e Lagoa de Itaenga, na Zona da Mata; este último reunindo representantes de 18 municípios para debates com o Procon-PE sobre a identificação de armadilhas financeiras.

Para dar continuidade à descentralização das orientações, a gestão estadual organiza a próxima edição do Seminário Digital para o mês de novembro, no Sertão pernambucano, com data e município-sede a serem confirmados.

Principais eixos da programação estadual:

Mobilização em torno do Dia da Pessoa Idosa (1º de outubro) e da Semana de Prevenção a Golpes (4 a 10 de outubro);

Realização de fóruns de capacitação para gestores públicos municipais;

Extensão dos seminários de navegação segura para a região sertaneja no próximo mês.

Orientação e proteção patrimonial

A estratégia governamental busca aliar a inclusão digital à proteção de dados e recursos financeiros dos usuários.

"Com a inclusão digital cada vez mais presente na rotina das nossas idosas e idosos, o Estado tem o dever de oferecer conhecimento e ferramentas para que todos naveguem e utilizem os serviços financeiros com total segurança", afirmou a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, Joanna Figueirêdo.

A necessidade de construir autonomia no ambiente virtual também é destacada pelos órgãos operacionais. "Queremos que o público idoso ocupe os espaços digitais sem medo, sabendo identificar armadilhas e proteger seu patrimônio e sua tranquilidade", destacou a gestora de Promoção da Pessoa Idosa de Pernambuco, Micheli Sales.

As iniciativas ocorrem em parceria com a sociedade civil por meio do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa de Pernambuco (CEDPI-PE).

"A Semana Estadual vem para fortalecer essa rede de apoio e garantir que os direitos e o respeito à pessoa idosa sejam assegurados em cada município", concluiu a presidente do conselho, Iaura Lima.