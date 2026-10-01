Paulista planeja criação de Feira da Agricultura Familiar para produtores locais

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Projeto reúne órgãos públicos e entidades rurais para definir regras e estrutura; objetivo é incentivar a venda direta ao consumidor

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A prefeitura do Paulista iniciou as tratativas para a criação da Feira da Agricultura Familiar no município.

Em reunião realizada nesta quarta-feira (30), na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Agropecuária e Pesca, representantes da gestão municipal, órgãos técnicos e entidades rurais debateram as diretrizes iniciais para viabilizar um espaço permanente de comercialização direta de alimentos.

Formatação do projeto e entidades envolvidas

A proposta busca aproximar produtores do campo e consumidores urbanos, reduzindo a presença de intermediários na cadeia de abastecimento local. O projeto encontra-se em fase de articulação institucional, sem data de lançamento ou local de instalação confirmados até o momento.

Participam do desenho operacional da iniciativa a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Agropecuária e Pesca e Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), além do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), Centro de Formação de Medicina Popular (CEFOMP) e Quilombo SEMEAR.

Próximas etapas para a implantação

As reuniões subsequentes devem estabelecer critérios técnicos como regras sanitárias, estrutura física das bancas, periodicidade do evento e o cadastramento oficial dos agricultores aptos a participar.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Agropecuária e Pesca, Raimundo Lopes, afirmou que o objetivo é estruturar um canal direto de distribuição:

"Estamos reunindo agricultores e instituições parceiras para construir, de forma conjunta, uma proposta que valorize quem produz, fortalecendo a agricultura familiar e aproximando o produtor do consumidor. A ideia é criar um circuito de consumo consciente e sustentável, encurtando o caminho entre o campo e a mesa e contribuindo para o desenvolvimento econômico do município."

A efetivação do espaço de vendas depende agora da definição dessas condicionantes logísticas e do mapeamento da capacidade de oferta dos produtores cadastrados.